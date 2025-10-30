Implementan nuevos procesos para los colombianos que deseen ingresar a la Unión Europea

Se espera que en 2026 la Unión Europea implemente el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS), un permiso electrónico que deberán tramitar los ciudadanos de países exentos de visas, entre ellos Colombia.

El procedimiento para adquirir el permiso electrónico será en línea, a través del sitio oficial Europa.eu/etias. Su costo aproximado será de 20 euros, a excepción de los menores de 18 y los mayores de 70 años que estarán exentos del pago.

En algunos casos, este procedimiento se aprobará en poco tiempo. La autorización y/o permiso tendrá una validez de tres años o hasta que el pasaporte expire, y estará vinculada electrónicamente al documento.

Cabe recordar que los colombianos pueden ingresar a la mayoría de los países de Europa sin necesidad de visa, con la condición de que su estadía no supere los 90 días (según las reglas para cada país).

Sin embargo, mientras el ETIAS entra en operación, el 12 de octubre se comenzó a implementar un nuevo proceso, el Entry/Exit System (EES), un banco de datos europeo que registra electrónicamente las entradas y salidas de personas que no tienen la nacionalidad de algún país europeo.

El nuevo sistema remplaza el sistema tradicional de los sellos, ya que ahora recogerá información biométrica, como fotografías y huellas dactilares del viajero, su objetivo será tener más control de seguridad y asegurarse que nadie exceda el límite de 90 días.

Sin embargo, los menores de 12 años están exentos de aportar huellas digitales, pero el sistema de seguridad si les puede tomar una foto.

De esta manera, en los próximos meses mientras se completa la implementación, algunos pasos fronterizos seguirán usando el sello tradicional.