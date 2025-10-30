Una alineación cósmica iluminará el cielo a inicios de noviembre: consejos para observarla desde Colombia y Venezuela

La alineación triangular entre la Luna cerca de Saturno y Neptuno será visible desde comienzos de noviembre; su paso iluminará los cielos, en especial los de América Latina.

Según la aplicación Star Walk, el primer espectáculo será la Luna cerca de Saturno, con un 86% de iluminación en el cielo; por su parte, la Luna estará en la constelación de Piscis y Saturno cerca de Acuario.

Su paso más cercano dará lugar a las 8:31 GMT, pero en los cielos de Colombia y Venezuela, este estaría por pasar en la madrugada, alrededor de las 3:31 a.m., junto a su horario de conjunción, que sería a las 5:46 a.m.

La luna cerca de Saturno se podrá observar a simple vista, pero para tener una mejor experiencia, los expertos recomiendan el uso de binoculares; pueden ser desde los más básicos hasta los más profesionales.

En el segundo evento del mes, se presenta la Luna cerca de Neptuno, acompañada de una iluminación del 88%; el horario para observarla será a las 10:15 a.m. del 2 de noviembre, posterior al anterior paso de la Luna por Saturno.

Para contemplar la Luna y constelaciones de Piscis es necesario contar con un telescopio, ya que por el horario va a ser mucho más difícil observarlo a simple vista.

Asimismo, para seguir minuto a minuto este trío celestial, Star recomienda la app Sky Tonight, que seguirá estas constelaciones. Cabe resaltar que las mejores fechas para observar el triángulo que harán estos cuerpos celestes serán el 1 de noviembre desde el hemisferio norte y el 2 de noviembre para el hemisferio sur.

Implementos opcionales para vivir mejor la experiencia

Telescopio: Elegir uno que tenga 50-100x de aumento. Cámara profesional: Mantener el ISO entre 100 y 400 para evitar sobreexponer la Luna, y tomar capturas más nítidas. Teléfono: Activa el modo manual o profesional (si lo tiene disponible) y ajusta el ISO entre 100 y 400 con un tiempo de exposición de 1/250 a 1/60 segundos.

VEA TAMBIÉN El ser vivo hallado en el Pacífico que sorprende a la ciencia: lleva más de 400 años creciendo bajo el mar o

Las sorpresas finales que tendrá ese trío espacial será la observación del pequeño disco azul suave de Neptuno y, posteriormente, Saturno, que aparecerá como un pequeño punto dorado junto a la Luna.