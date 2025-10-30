NTN24
Jueves, 30 de octubre de 2025
Jueves, 30 de octubre de 2025
China y Estados Unidos

Trump llega a un acuerdo con el presidente de China que recorta aranceles y facilita suministros de tierras raras

octubre 30, 2025
Por: Redacción NTN24
Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping. (AFP)
Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping. (AFP)
Trump calificó su primer cara a cara con Xi en seis años como un "gran éxito", mientras que el líder chino dijo que ambos alcanzaron un "importante consenso" para resolver la guerra económica.

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, acordaron este jueves reducir las tensiones comerciales entre sus países. Washington recortará algunos aranceles y Pekín mantendrá el flujo de suministros de las vitales tierras raras.

Trump calificó su primer cara a cara con Xi en seis años como un "gran éxito", mientras que el líder chino dijo que ambos alcanzaron un "importante consenso" para resolver una guerra económica que ha perturbado los mercados y las cadenas de suministro.

"Creo que fue una reunión increíble", dijo Trump tras el encuentro con Xi en la ciudad surcoreana de Busan. Elogió al dirigente como "un tremendo líder de un país muy poderoso" y anunció que visitaría China en abril.

o

El magnate republicano también reveló que tras la reunión el gigante asiático va "a comprar grandes cantidades, enormes cantidades de soja y otros productos agrícolas de forma inmediata".

La medida puede significar un balde de agua fría para países latinoamericanos como Brasil y Argentina, que han aumentado sus exportaciones a China en medio de su disputa con Washington.

En el caso de las tierras raras, esenciales para industrias como la defensa y la tecnología, Trump precisó que se firmó un pacto prorrogable de un año para garantizar el suministro por parte de China.

El Ministerio de Comercio del país asiático confirmó que suspenderá durante un año ciertas restricciones a las exportaciones, incluidas las de tierras raras, un sector en el que tiene un enorme dominio.

Trump afirmó que el líder chino también accedió a "trabajar muy duro para detener el flujo" del mortal opioide fentanilo, un comercio en el que Washington ha acusado a Pekín y México de ser cómplices.

"Impuse un arancel del 20% a China debido a la entrada de fentanilo (...). Y, basándome en sus declaraciones de hoy, voy a reducirlo en un 10%", dijo el magnate a los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One.

En una publicación posterior en redes sociales, Trump apuntó que los agricultores estadounidenses "estarán muy contentos" con los resultados de las conversaciones.

Agregó que Pekín "iniciará el proceso de compra de energía estadounidense", lo que podría incluir petróleo y gas de Alaska. Funcionarios de ambas potencias se reunirán para negociar el potencial "acuerdo energético", dijo.

o

Ninguno de los dos líderes hizo declaraciones inmediatamente después de su reunión, que duró alrededor de una hora y 40 minutos.

Trump se dirigió directamente al Air Force One, saludando y levantando el puño, mientras Xi subió a su limusina.

El presidente chino dijo antes del inicio del encuentro que ambos países "deben ser socios y amigos".

Sentados frente a frente durante su cita, cada líder estuvo flanqueado por altos funcionarios, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, y su par chino, Wang Yi.

En un movimiento inesperado, Trump anunció menos de una hora antes del encuentro que instruyó "al Departamento de Guerra para que comience a probar" armas nucleares "en igualdad de condiciones".

El mandatario añadió que, en términos de arsenales nucleares, China ocupa un "distante tercer lugar" detrás de Estados Unidos y Rusia, "pero que en cinco años estará a la par".

Ambos líderes coincidieron en Corea del Sur para la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), que se celebra hasta el sábado en la ciudad sureña de Gyeongju.

Fue la última parada de una gira por Asia en la que Trump recibió elogios y regalos, incluida una réplica de una antigua corona de oro coreana.

En Japón, la nueva primera ministra, Sanae Takaichi, dijo que nominaría a Trump para el Premio Nobel de la Paz y le obsequió un palo de golf y una pelota de golf chapada en el metal amarillo.

Sin embargo, las esperanzas del republicano de reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong Un, en la Zona Desmilitarizada se desvanecieron. El magnate afirmó, no obstante, que se encontrarán en un "futuro no muy lejano".

El jueves elogió la alianza militar con Seúl como "más fuerte que nunca" y dio luz verde para que Corea del Sur construya un submarino de propulsión nuclear.

Otro tema que se esperaba en las conversaciones entre Trump y Xi era Taiwán, ante las especulaciones de que Pekín podría presionar al magnate para que suavizara el apoyo de Estados Unidos.
Sin embargo, Trump dijo que la isla autónoma, a la que China reclama como suya, "nunca se mencionó".

Temas relacionados:

China y Estados Unidos

Presidente de China

Presidente de Estados Unidos

Donald Trump

Xi Jinping

Guerra Comercial

Aranceles

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Las terroríficas prácticas que sigue utilizando el grupo criminal ELN: anunció un "juicio revolucionario" contra cuatro secuestrados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Brasil se está volviendo un narcoestado y Lula no quiere clasificar a los grupos criminales como organizaciones terroristas”: diputado brasileño Marcel Van Hattem

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Cuatro semanas de cierre de Gobierno Federal en EE. UU.: ¿Cuál es su impacto?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Operativo en Río de Janeiro: ¿una nueva estrategia en la lucha contra el narcotráfico en Brasil?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La amenaza la representa Maduro y el Cartel De los Soles, no Venezuela": Leopoldo López responde a intento del régimen de retirarle su nacionalidad

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Lo que hay detrás de uno de los sobrevivientes a los ataques a narcolanchas en el Pacífico: ya había sido condenado en EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro - EFE
Venezuela

Maduro arremetió contra la primera ministra de Trinidad y Tobago y la calificó de "alcahueta" con EE. UU.

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

Revelan audaz plan propuesto al piloto de Maduro para entregarlo a EE. UU. y resurgen las dudas sobre la posibilidad de "traición" al líder del régimen

Guerrilla del ELN - Foto: EFE
ELN

Las terroríficas prácticas que sigue utilizando el grupo criminal ELN: anunció un "juicio revolucionario" contra cuatro secuestrados

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4
Huracán Melissa

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4

Bombarderos B1 de EE.UU. | Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Exasesor de Seguridad de la Casa Blanca explica qué hacían los dos bombarderos B1 de EE. UU. a pocos kilómetros de la costa venezolana

Más de Actualidad

Ver más
Colombianos detenidos | Foto Canva
Colombia - Venezuela

“Mi hermano desapareció y al mes lo acusaron de mercenario”: la angustia de las familias colombianas con parientes detenidos en Venezuela

Figura de José Gregorio Hernández (AFP)
José Gregorio Hernández

Estos son los milagros que llevaron a José Gregorio Hernández, el "médico de los pobres", a la santidad

Familiares de rehenes israelíes en una marcha en Tel Aviv. (EFE)
Acuerdo

Israel traslada a presos palestinos para canje con rehenes de Hamás

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Argentina, Ecuador, Paraguay y Costa Rica dan portazo histórico a dictadura de Cuba

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Colombianos detenidos | Foto Canva
Colombia - Venezuela

“Mi hermano desapareció y al mes lo acusaron de mercenario”: la angustia de las familias colombianas con parientes detenidos en Venezuela

Doctor Fernández y Baltazar Porras
Presos políticos en Venezuela

Imputaron "traición a la patria" al médico que felicitó públicamente a María Corina Machado por el Nobel de la Paz

Nuevo comunicado sobre el estado de salud del cantante Zion - Foto: EFE
Cantante

Emiten nuevo comunicado sobre el estado de salud del cantante de reggaetón Zion, tras el accidente de tránsito que sufrió

Figura de José Gregorio Hernández (AFP)
José Gregorio Hernández

Estos son los milagros que llevaron a José Gregorio Hernández, el "médico de los pobres", a la santidad

Familiares de rehenes israelíes en una marcha en Tel Aviv. (EFE)
Acuerdo

Israel traslada a presos palestinos para canje con rehenes de Hamás

Expresidente Álvaro Uribe continuará su defensa en libertad - Foto: AFP
Álvaro Uribe

EN VIVO | Fallo de segunda instancia en caso Álvaro Uribe: tribunal declara vulneración de derechos e ilicitud en prueba clave del proceso

María Corina Machado, líder venezolana - Foto: EFE
María Corina Machado

Homenaje a María Corina Machado tras recibir Premio Nobel de la Paz por su lucha por la democracia en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda