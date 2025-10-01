Inmigrante muere tras una semana del tiroteo de ICE en Dallas en el que fue herido; un venezolano está hospitalizado

Un inmigrante mexicano herido por un francotirador en un tiroteo en una oficina de campo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Dallas la semana pasada murió a causa de sus heridas, dijo el martes un funcionario del ICE, convirtiéndose en el segundo detenido muerto en el ataque.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés) identificó al hombre fallecido como Miguel Ángel García, de 31 años, quien según los medios era un pintor de casas que llegó a Estados Unidos cuando era niño.

Otro inmigrante salvadoreño, Norlan Guzmán-Fuentes, de 37 años, murió en el lugar del ataque del 24 de septiembre, según informó su esposa, mientras que una tercera víctima, venezolana, permanece hospitalizada, según informes de prensa.

Ese tercer inmigrante afectado fue identificado como José Andrés Bordones-Molina, un venezolano que actualmente está internado en un centro médico, de acuerdo con informes de medios estadounidenses.

El tiroteo tuvo lugar dos semanas después de que Charlie Kirk, cofundador del grupo político estudiantil conservador Turning Point USA y estrecho aliado del presidente estadounidense Donald Trump, fuera asesinado a tiros por un francotirador desde una azotea durante un discurso en Utah.

El asesinato de Kirk ha alimentado el temor de que la reciente ola de violencia política en Estados Unidos pueda acelerarse.

Una página de GoFundMe creada para la familia del mexicano García decía que él era el único proveedor de su esposa e hijos. Su esposa, cabe mencionar, espera un hijo que está por nacer.

La presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo en una conferencia de prensa diaria que los funcionarios mexicanos habían hecho posible que la madre del hombre viajara a Estados Unidos.

"Están en contacto con la familia en todos los aspectos, incluido el apoyo financiero y moral, y, si es necesario, para presentar una denuncia legal", pronunció.

El DHS indicó que García ingresó ilegalmente a Estados Unidos en una fecha desconocida y fue arrestado por la policía local en Arlington, Texas, el 8 de agosto, acusado de conducir bajo la influencia del alcohol y evadir el arresto.

El ICE solicitó la detención de García para su posible deportación y lo capturó la mañana del 24 de septiembre, el día del tiroteo, según el DHS.

García tenía otras condenas previas en 2011 y 2017 por proporcionar información falsa y evadir el arresto, aseguró el DHS.

Ningún miembro del Gobierno resultó herido en el tiroteo, ocurrido alrededor de las 6:40 a.m. locales frente a una oficina de ICE donde se procesaba a personas detenidas como parte de la ofensiva de la administración Trump contra la inmigración ilegal. El francotirador disparó "indiscriminadamente", según las autoridades, contra una zona donde los detenidos eran escoltados desde los vehículos hasta el edificio.

El tirador, identificado como Joshua Jahn, de 29 años, murió por una herida de bala autoinfligida, dijeron las autoridades, y dejó notas diciendo que actuó solo en un ataque destinado a matar y "aterrorizar" a los agentes de ICE, cuyo trabajo consideraba "trata de personas", según contaron las autoridades la semana pasada.

Nancy Larson, fiscal interina de Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas, sostuvo en una conferencia de prensa la semana pasada que de los escritos del pistolero parecía claro que "no tenía intención de matar a los detenidos ni hacerles daño".