Un muerto y dos heridos por tiroteo en un centro de inmigración de Dallas, Texas; el atacante sería un francotirador

Una persona falleció y otras dos resultaron heridas tras el ataque de un presunto francotirador contra un centro de detención de migrantes en Dallas, Texas, en el sur de Estados Unidos, informó la Policía.

"La investigación preliminar determinó que un sospechoso abrió fuego contra un edificio gubernamental desde un edificio adyacente. Dos personas fueron trasladadas al hospital con heridas de bala. Una víctima falleció en el lugar. El sospechoso falleció", dijo la Policía de Dallas en X.

Las autoridades, además, confirmaron que los afectados por el tiroteo son personas que habían sido detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Tras el suceso, el canal de televisión Fox4 informó que tres personas resultaron heridas en el ataque. Asimismo, dijo que el pistolero era un hombre blanco que estaba en el techo de un edificio y se disparó cuando se acercaron los agentes del orden.

"Aún se están revelando detalles, pero podemos confirmar que hubo múltiples heridos y muertos. El tirador falleció por una herida de bala autoinfligida", dijo en ese entonces en una publicación en redes sociales la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem.