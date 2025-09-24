NTN24
Miércoles, 24 de septiembre de 2025
Miércoles, 24 de septiembre de 2025
Texas

Un muerto y dos heridos por tiroteo en un centro de inmigración de Dallas, Texas; el atacante sería un francotirador

septiembre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia: EFE
Foto de referencia: EFE
ICE dice que el pistolero era un hombre blanco que estaba en el techo de un edificio y se disparó cuando se acercaron los agentes del orden.

Una persona falleció y otras dos resultaron heridas tras el ataque de un presunto francotirador contra un centro de detención de migrantes en Dallas, Texas, en el sur de Estados Unidos, informó la Policía.

"La investigación preliminar determinó que un sospechoso abrió fuego contra un edificio gubernamental desde un edificio adyacente. Dos personas fueron trasladadas al hospital con heridas de bala. Una víctima falleció en el lugar. El sospechoso falleció", dijo la Policía de Dallas en X.

Las autoridades, además, confirmaron que los afectados por el tiroteo son personas que habían sido detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Tras el suceso, el canal de televisión Fox4 informó que tres personas resultaron heridas en el ataque. Asimismo, dijo que el pistolero era un hombre blanco que estaba en el techo de un edificio y se disparó cuando se acercaron los agentes del orden.

"Aún se están revelando detalles, pero podemos confirmar que hubo múltiples heridos y muertos. El tirador falleció por una herida de bala autoinfligida", dijo en ese entonces en una publicación en redes sociales la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem.

Temas relacionados:

Texas

Tiroteo en Texas

ICE

Tiroteos en Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Cómo cambia el tablero en Venezuela el discurso de Trump en la ONU con dura advertencia a Maduro?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hay 34 colombianos detenidos arbitrariamente en Venezuela": analista sobre reciente informe de DDHH de la Misión de la ONU

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Espero que pueda salir pronto; visité Venezuela cuando Chávez hasta que llegó Maduro y fue peor": Nancy Pelosi, expresidente de la Cámara de Representantes de EE.UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué significa reconocer el Estado palestino? Esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Representan una amenaza para todos, es la mayor crisis que enfrenta nuestro hemisferio": embajador de EE. UU. en Haití sobre los carteles de la droga en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Efectos del discurso de Donald Trump en la ONU donde se refirió a Maduro como narcoterrorista

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Tyron Paredes Gamboa, DJ venezolano desaparecido en México / FOTO: Captura de pantalla
Desaparecidos

Otro DJ, esta vez venezolano, está desaparecido en México; fue a llevar un domicilio y se desconoce su paradero

B King - Captura de Instagram (bkingoficial)
Crimen

Cuerpo del cantante colombiano B King, quien fue hallado muerto en México, ya fue entregado a su familia

Nancy Pelosi | Foto AFP
Concordia 2025

"Espero que pueda salir pronto; visité Venezuela cuando Chávez hasta que llegó Maduro y fue peor": Nancy Pelosi, expresidente de la Cámara de Representantes de EE.UU.

Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿Cómo cambia el tablero en Venezuela el discurso de Trump en la ONU con dura advertencia a Maduro?

Venezolanos piden ayuda a la CPI ante los crímenes de lesa humanidad / FOTO: EFE
Venezuela

"Hay 34 colombianos detenidos arbitrariamente en Venezuela": analista sobre reciente informe de DDHH de la Misión de la ONU

Más de Actualidad

Ver más
Kamla Persad-Bissessar, Primera ministra de Trinidad y Tobago-Foto: AFP
Trinidad y Tobago

“Nada de eso está sucediendo”: Primera ministra de Trinidad y Tobago sobre la supuesta alianza con EE. UU. para agredir a Venezuela

Foto: Departamento de Seguridad Nacional (@DHSgov)
Migrantes

"Hay que atraparlos a todos": EE. UU. publica polémico video con temática de Pokémon celebrando operativos contra migrantes

Búsqueda de los mineros que quedaron atrapados | Foto: AFP
Mineros

Hallan muertos a los siete mineros que quedaron atrapados tras el derrumbe de una mina ilegal en el suroeste de Colombia

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
River Plate ante Palmeiras en Copa Libertadores - Foto: EFE
Copa Libertadores

Árbitro venezolano genera burlas tras extraña explicación sobre un penal no concedido en Copa Libertadores: "Domando en el Monumental de River"

Chelsea | Foto: EFE
Chelsea

Escándalo en la Premier League: Federación Inglesa acusó al Chelsea de infringir 74 cargos relacionados con normas financiaras

Lionel Scaloni, DT de la Selección de Argentina - Foto de referencia: EFE
Eliminatorias Sudamericanas

Scaloni confirma que el partido Argentina vs. Venezuela será el último de Messi jugando en casa por Eliminatorias Mundialistas: "Hay que disfrutarlo"

Kamla Persad-Bissessar, Primera ministra de Trinidad y Tobago-Foto: AFP
Trinidad y Tobago

“Nada de eso está sucediendo”: Primera ministra de Trinidad y Tobago sobre la supuesta alianza con EE. UU. para agredir a Venezuela

Foto: Departamento de Seguridad Nacional (@DHSgov)
Migrantes

"Hay que atraparlos a todos": EE. UU. publica polémico video con temática de Pokémon celebrando operativos contra migrantes

El elenco de 'Superman' en el estreno de la película en el Teatro Chino-Foto: AFP
Superman

Es oficial: anuncian la segunda parte de 'Superman' y ya tiene fecha mundial de estreno

Búsqueda de los mineros que quedaron atrapados | Foto: AFP
Mineros

Hallan muertos a los siete mineros que quedaron atrapados tras el derrumbe de una mina ilegal en el suroeste de Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda