Viernes, 19 de septiembre de 2025
Charlie Kirk

La viuda de Charlie Kirk ocupará su lugar en la organización que él fundó tras el asesinato: lo que el activista "deseaba en caso de fallar"

septiembre 19, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Erika Lane Frantzve y Charlie Kirk - AFP
Erika Lane Frantzve y Charlie Kirk - AFP
La junta directiva de Turning Point USA anunció la decisión mediante las redes sociales.

Erika Lane Frantzve, la viuda del activista de derecha asesinado Charlie Kirk, estará al frente del grupo político juvenil Turning Point USA, según anunciaron los directivos en las redes sociales.

La mujer, quien dos días después de que su esposo fuera asesinado a tiros en un campus universitario había dicho a sus seguidores que el movimiento "no morirá", fue designada para el cargo este jueves por la mesa directiva del movimiento.

o

"La junta directiva de Turning Point ha elegido por unanimidad a Erika Kirk como nueva directora ejecutiva y presidenta de la junta", publicó la entidad en X.

Los directivos agregaron que en "conversaciones previas, Charlie expresó a varios ejecutivos que esto era lo que deseaba en caso de fallar".

El activista de derecha e influencer, considerado un importante aliado del presidente Donald Trump, murió tras ser baleado el 10 de septiembre mientras debatía con estudiantes en una universidad de Utah.

La muerte de Kirk provocó un profundo duelo en el ala conservadora de Estado Unidos, ya que era un hombre al que aclamaban como defensor de la libertad de expresión y los valores cristianos.

Tras confirmarse su muerte, el presidente Trump ordenó ondear las banderas a media asta, y el vicepresidente JD Vance voló a Utah para acompañar a la familia Kirk en el traslado de sus restos.

o

Por otro lado, el crimen también dividió al país e incluso se han reportado despidos contra empleados que publicaron en redes sociales mensajes celebrando la muerte de Kirk o burlándose de él.

El caso más relevante fue el del presentador Jimmy Kimmel luego de que ABC anunciara la suspensión indefinida del programa "En Vivo con Jimmy Kimmel".

Según informes, la determinación se tomó luego de que el Gobierno amenazara con acciones legales por comentarios del presentador sobre las repercusiones políticas acciones del asesinato de Kirk.

Actualmente, la justicia de Estados Unidos procesa a Tyler Robinson, sospechoso capturado en relación al crimen. El joven de 22 años fue arrestado luego de transcurrir 33 horas de búsqueda en Utah.

