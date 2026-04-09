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Jueves, 09 de abril de 2026
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Oriente Medio

"Irán está debilitado desde el punto de vista militar": analista internacional Andrés Serbín

abril 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Andrés Serbín, doctor en Ciencias políticas y analista internacional, habló en el programa La Tarde de NTN24.

La tregua alcanzada recientemente entre Estados Unidos e Irán tambalea, pues se encuentra en una situación compleja a menos de 48 horas de su inicio.

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A pesar de la iniciativa alcanzada entre la unión americana y la república islámica, Israel ha realizado un amplia ofensiva en territorio libanés.

Esta operación ha sido justificada por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu como operaciones contra el grupo terrorista Hezbolá.

Irán, en contraparte, considera que "los ataques de Israel son una violación directa de los términos del acuerdo".

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Andrés Serbín, doctor en Ciencias políticas y analista internacional, habló en el programa La Tarde de NTN24 sobre este tema.

"Hay bastante expectativas respecto a este cese al fuego, veremos como evoluciona", dijo el entrevistado.

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"Irán está debilitado desde el punto de vista militar", complementó.

En cuanto al conflicto en Oriente medio, se cumplen 41 días. Al igual que Serbín, varios expertos consultados por NTN24 han mencionado que el régimen iraní se encuentra totalmente acorralado.

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