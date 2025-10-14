Israel identifica los cuatro cadáveres de rehenes entregados por Hamás

Los cuatro cadáveres de rehenes entregados este lunes por el grupo terrorista Hamás fueron identificados, entre ellos el del estudiante nepalí Bipin Joshi, según anunció el martes el ejército israelí.

"Tras el proceso de identificación de los cuatro cadáveres por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal, los representantes del ejército informaron a las familias de Guy Illouz, Bipin Joshi y otros dos rehenes fallecidos (...) que sus seres queridos habían sido repatriados para ser enterrados", indicó la fuerza militar en un comunicado.

Illouz fue secuestrado en el festival de música Nova, escenario de la mayor masacre (más de 370 muertos) perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023. El nepalí Joshi, estudiante de agricultura, fue secuestrado en el kibutz Alumim.

La identidad de los dos cautivos restantes no transcendió públicamente a pedido de las familias, precisó el ejército.

Hamás tiene todavía en Gaza los restos de otros 24 rehenes, que aceptó entregar a Israel en el marco del acuerdo de cese el fuego negociado bajo el impulso de Estados Unidos y que entró en vigor el viernes.

Los cuerpos de los cuatro rehenes identificados fueron entregados a Israel el lunes por el grupo terrorista a través de la Cruz Roja, horas después de haber liberado a los últimos 20 cautivos vivos que retenía en la Franja de Gaza.

Hamás y sus milicias aliadas tomaron como rehenes a 251 personas durante su ataque sin precedentes contra el sur de Israel del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra en el enclave palestino.

A cambio del regreso de los últimos 20 rehenes vivos, Israel liberó el lunes a 1.968 palestinos encerrados en sus cárceles.

La liberación se dio horas antes de la esperada Cumbre sobre Gaza prevista en el balneario egipcio de Sharm el Sheij en presencia del presidente estadounidense, Donald Trump, que primero visita Israel, y otros líderes mundiales.