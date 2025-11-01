Iván Cepeda alerta que una intervención militar de EE. UU. podría transformar a América Latina en una “zona de guerra”

Recientemente se eligió como candidato presidencial para el partido del Pacto Histórico a Iván Cepeda, quién fue elegido para representar a el grupo político en las elecciones de 2026.

En una entrevista para CNN, Cepeda advirtió sobre las graves consecuencias que tendría para la región los avances del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

“Ante cualquier intento de intervención en nuestros países, nuestra reacción será de rechazo absoluto. Eso que se llama una avanzada o golpe quirúrgico, como quiera denominarse, terminaría de una manera absolutamente cierta en un conflicto armado transnacional como el que hemos visto en Siria o en otras partes del mundo” expresó.

Además, añadió que se opondrá “férreamente a cualquier clase de intervención militar en nuestros países”, aclarando que América Latina ha sido históricamente una “zona de paz”.

Bajo su argumento, el candidato presidencial explica “desatar una dinámica de intervención militar puede llevar a convertir a América Latina en lo que nunca ha sido: pasar de ser una zona de paz a una zona de guerra”.

Cepeda defiende el camino del diálogo político y reitera que esa la única salida viable a la crisis venezolana, “lo que se ha intentado y se ha avanzado es un proceso de conversaciones entre el gobierno y la oposición. No creemos en una vía distintita y mucho menos en la intervención” señaló.

No obstante, el senador señala que seguirá la línea política exterior del presidente Gustavo Petro “daría continuidad a la política del presidente Petro. Haría énfasis en buscar a toda costa mantener la paz regional y el respeto a nuestra soberanía, además de impulsar un enfoque distinto al paradigma prohibicionista de drogas”.

Finalmente, las declaraciones del candidato presidencial Iván Cepeda se dan en medio de las crecientes tensiones entre Petro y Trump, tras la decisión del mandatario estadunidense de suspender los pagos y subsidios a Colombia.