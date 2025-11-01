NTN24
Sábado, 01 de noviembre de 2025
Sábado, 01 de noviembre de 2025
Política

Iván Cepeda alerta que una intervención militar de EE. UU. podría transformar a América Latina en una “zona de guerra”

noviembre 1, 2025
Por: Redacción NTN24
Iván Cepeda | Foto EFE
Iván Cepeda | Foto EFE
Cepeda defiende el camino del diálogo político y reitera que esa la única salida viable ante la crisis de Maduro y EE.UU.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Recientemente se eligió como candidato presidencial para el partido del Pacto Histórico a Iván Cepeda, quién fue elegido para representar a el grupo político en las elecciones de 2026.

o

En una entrevista para CNN, Cepeda advirtió sobre las graves consecuencias que tendría para la región los avances del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

“Ante cualquier intento de intervención en nuestros países, nuestra reacción será de rechazo absoluto. Eso que se llama una avanzada o golpe quirúrgico, como quiera denominarse, terminaría de una manera absolutamente cierta en un conflicto armado transnacional como el que hemos visto en Siria o en otras partes del mundo” expresó.

Además, añadió que se opondrá “férreamente a cualquier clase de intervención militar en nuestros países”, aclarando que América Latina ha sido históricamente una “zona de paz”.

Bajo su argumento, el candidato presidencial explica “desatar una dinámica de intervención militar puede llevar a convertir a América Latina en lo que nunca ha sido: pasar de ser una zona de paz a una zona de guerra”.

Cepeda defiende el camino del diálogo político y reitera que esa la única salida viable a la crisis venezolana, “lo que se ha intentado y se ha avanzado es un proceso de conversaciones entre el gobierno y la oposición. No creemos en una vía distintita y mucho menos en la intervención” señaló.

No obstante, el senador señala que seguirá la línea política exterior del presidente Gustavo Petro “daría continuidad a la política del presidente Petro. Haría énfasis en buscar a toda costa mantener la paz regional y el respeto a nuestra soberanía, además de impulsar un enfoque distinto al paradigma prohibicionista de drogas”.

o

Finalmente, las declaraciones del candidato presidencial Iván Cepeda se dan en medio de las crecientes tensiones entre Petro y Trump, tras la decisión del mandatario estadunidense de suspender los pagos y subsidios a Colombia.

Temas relacionados:

Política

Despliegue militar de Estados Unidos

América Latina

Régimen de Maduro

Donald Trump

Guerra

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Van a utilizar el factor sorpresa": expertos en seguridad analizan los lugares que serían impactados en eventual ataque de EE. UU. en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“La ventaja del fujiorismo es que tiene un bolsón de votos fieles”: analista sobre la cuarta aspiración de Keiko Fujimori a la presidencia de Perú

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Régimen de Maduro pide la nacionalidad a opositores venezolanos por apoyar el despliegue militar de EE.UU. en el Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Nueva carrera nuclear o jugada estratégica? Esto dicen los expertos sobre declaraciones de Trump que ponen en alerta al mundo

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Maduro bromeó sobre supuesta tenencia de una bomba nuclear en Venezuela: "Ustedes no sabían"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál es la relación del Cartel de los Soles con grupos armados colombianos?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Aviones de combate desplegados por EE. UU. en el Caribe - Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Las coordenadas ya están puestas en los misiles": Antonio De la Cruz sobre versiones de nuevas operaciones en despliegue de EE. UU. en el Caribe

Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: EFE
Intervención en Venezuela

“Trump no va a atacar a Venezuela, sino a los carteles del narcotráfico que operan en el país”: Militar retirado venezolano

Nicolás Maduro - EFE
La Noche

"Van a utilizar el factor sorpresa": expertos en seguridad analizan los lugares que serían impactados en eventual ataque de EE. UU. en Venezuela

Nicolás Maduro y Vladimir Putin (EFE)
Rusia

Rusia reiteró su apoyo al régimen de Maduro y envió amenazante advertencia: "Estamos preparados para responder"

Fusiles de las Fuerzas Armadas venezolanas fueron hallados durante operativo policial en Río de Janeiro - Foto referencia EFE
Brasil

Fusiles de las Fuerzas Armadas venezolanas fueron hallados durante operativo policial en Río de Janeiro

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump - Foto EFE
Donald Trump

El presidente Trump ratifica pruebas nucleares y evita confirmar si se realizarán de manera subterránea

Javier Cisneros, opositor venezolano / Funcionarios del Sebin - Foto: Instagram / EFE
Presos políticos en Venezuela

Régimen secuestra al dirigente político Javier Cisneros tras sacarlo a la fuerza de su casa y agredir a su madre

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Israel - Hamás

Trump dice que la liberación de rehenes será a inicios de la próxima semana y planea viajar a Egipto tras acuerdo entre Israel y Hamás

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Argentina, Ecuador, Paraguay y Costa Rica dan portazo histórico a dictadura de Cuba

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Roma ante el Lille en Europa League - Foto: EFE
Europa League

Arquero del Lille atajó tres penales consecutivos luego de varias revisiones del VAR en partido de Europa League: "Nunca vi nada igual"

Donald Trump - Foto EFE
Donald Trump

El presidente Trump ratifica pruebas nucleares y evita confirmar si se realizarán de manera subterránea

Javier Cisneros, opositor venezolano / Funcionarios del Sebin - Foto: Instagram / EFE
Presos políticos en Venezuela

Régimen secuestra al dirigente político Javier Cisneros tras sacarlo a la fuerza de su casa y agredir a su madre

Nicky Jam | Foto: EFE
Nicky Jam

Nicky Jam fue reconocido con doctorado Honoris Causa en Barranquilla por su aporte y liderazgo en la industria musical

Venezuela vs. Colombia en Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 - Foto EFE
La Vinotinto

"¿Por qué celebras el aniversario de tu clásico y más odiado rival?": picante controversia por felicitación de la FVF a Federación Colombiana por su aniversario

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Israel - Hamás

Trump dice que la liberación de rehenes será a inicios de la próxima semana y planea viajar a Egipto tras acuerdo entre Israel y Hamás

Lectura del fallo en segunda instancia en contra de Uribe - Foto: AFP
Álvaro Uribe

Definida la fecha y hora en la que se llevará a cabo la lectura del fallo en segunda instancia en contra de Álvaro Uribe

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda