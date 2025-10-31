"Las coordenadas ya están puestas en los misiles": Antonio De la Cruz sobre versiones de nuevas operaciones en despliegue de EE. UU. en el Caribe

El presidente de Inter-American Trends y analista político, Antonio de la Cruz, conversó con La Tarde de NTN24 sobre versiones de medios de un posible operativo militar estadounidense en Venezuela.

De la Cruz empezó diciendo sobre la versión entregada por los medios que “pensar que esto es amarillismo nos conduciría a una posición de no conocer como se mueve el periodismo en esos medios”.

Y añadió que “el elemento sorpresa es lo que está en juego”, además de que “le toca al presidente Trump tomar esa decisión cuándo el considere que la tiene que tomar”.

El analista político indicó sobre el portaaviones USS Gerald R. Ford que no es necesaria su presencia de haber un ataque en Venezuela.

“Ya tiene los objetivos identificados, ya tienen las coordenadas colocadas en los misiles para destruir los primeros objetivos determinados por parte de los Estados Unidos”, puntualizó.

Y comentó que al portaaviones le bajaron la velocidad, lo que quiere decir que no necesitan “para hacer lo que tienen que hacer, pero va a estar en el momento que requiera terminar la operación”.

Además, explicó que los objetivos que usa el Cartel de los Soles “debe generar una presión interna dentro de las Fuerzas Armadas y se debiese dar el quiebre que se espera para la entrega de Maduro”.