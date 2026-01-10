NTN24
Sábado, 10 de enero de 2026
Sábado, 10 de enero de 2026
Excarcelaciones en Venezuela

Foro Penal confirma excarcelación de Didelis Raquel Corredor y de Antonio Gerardo Buzzetta: revela total de personas que han recuperado la libertad en Venezuela

enero 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Con estas dos excarcelaciones, 12 personas según datos de Foro Penal han recuperado la libertad en las últimas horas.

La ONG Foro Penal confirmó este sábado 10 de enero la excarcelación de los presos políticos Didelis Raquel Corredor y Antonio Gerardo Buzzetta.

“Acaba de ser excarcelada otra presa política, Didelis Raquel Corredor, quien fuera asistente de Roland Carreño. Se encontraba presa desde el 13 julio 2023”, indicó Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal, mediante su cuenta en X.

o

Además Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG Foro Penal, confirmó la excarcelación de Antonio Gerardo Buzzetta.

“También confirmada la excarcelación de Antonio Gerardo (Nino) Buzzetta Pacheco, ciudadano ítalo-venezolano arbitrariamente detenido desde el 30/09/2024”, expresó.

Con estas dos excarcelaciones, 12 personas según datos de Foro Penal han recuperado la libertad en las últimas horas.

También este sábado el Comité de Derechos Humanos del partido político Vente Venezuela confirmó que fue excarcelado el preso político Virgilio Laverde.

“Confirmamos la excarcelación de Virgilio Laverde, coordinador juvenil de Vente Venezuela en el estado Bolívar, secuestrado desde el 15 de agosto del 2024, por funcionarios del CICPC. ¡Nunca debió estar tras las rejas!”, escribió el Comité.

La organización mencionó que “hoy, tras más de un año y 4 meses finalmente” Virgilio “podrá reencontrarse con su familia”.

o

“Seguimos alzando la voz por la libertad de todos los presos políticos”, concluyó en el anuncio el Comité.

