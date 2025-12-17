NTN24
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
Jorge Rodríguez

La escatológica descarga de Jorge Rodríguez contra María Corina Machado: "Anda a decirle narcotraficante al c..."

diciembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Jorge Rodríguez - Foto Juan Barreto, AFP
Jorge Rodríguez - Foto Juan Barreto, AFP
Jorge Rodríguez defendió a Maduro y negó todo tipo de vínculo con el narcotráfico.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional absolutamente controlada por el chavismo, atacó a la Nobel de la Paz, María Corina Machado, por decir que 60% del territorio venezolano era usado por el narcotráfico.

En palabras de Machado, "Venezuela ya ha sido invadida. Tenemos agentes rusos, agentes iraníes. Tenemos grupos terroristas como Hezbolá y Hamás operando con el beneplácito del régimen. Tenemos a la guerrilla colombiana, los carteles de la droga, que han tomado el control del 60 % de nuestra población y que están involucrados no solo en el narcotráfico, sino también en la trata de personas y redes de prostitución. Todo esto ha convertido a Venezuela en el centro criminal de las Américas".

o

El chavismo ha tomado esas palabras de Machado para asegurar que la Nobel involucra al 60% de los venezolanos en la actividad ilícita, y justificar una acción de Estados Unidos.

A esto, Jorge Rodríguez dijo: "¿60%? ¿Son 18 millones de venezolano que, según la genocida esta (Machado) estarían involucrados en tráfico de drogas? Lo que sí es cierto que entre los amos del valle hay un altísimo prontuario de consumo de cocaína, ¿si fuese verdad que de hay un 60% de los venezolanos entonces estos (señalando el árbol genealógico de María Corina) sería narcotraficantes: la mamá, los hijos, la pareja?".

Y añadió: "Anda a decirle narcotraficante al coño de tu madre María Corina Machado".

Señaló que las declaraciones de María Corina Machado se deben "a su odio a la gente humilde de los barrios que durante la Cuarta República eran señalados como consumidores de drogas mientras que los hijos de papi y mami que, eran lo que más consumía, pero que a lo hora de la verdad al que metían preso era al pobre".

Criticó el evento del premio Nobel de la Paz al ser otorgado a una persona con características de genocidas como Machado.

"Qué vergüenza pobre Nobel , pobre paz. Qué vergüenza Noruega que mancha a la figura de Alfred Nobel, entregarle a una genocida el Premio Nobel de la Paz", enfatizó.

SOBRE EL PETRÓLEO

o

Jorge Rodríguez también cargó contra Estados Unidos luego de la orden del presidente Donald Trump de bloquear el paso de buques petroleros venezolanos sancionados.

"Ahora resulta que como el canal de Panamá, el petróleo de Venezuela le pertenece a los gringos. La Constitución establece que la reserva que existe en el territorio nacional pertenecen a la República Bolivariana de Venezuela. Son bienes de dominio público y por lo tanto inalienable".

A su juicio, "queda claro cual es la intención confesada por Donald Trump, refrendado por Stephen Miller y expresada de rodillas por la genocida Machado ha generado tanta indignación en el pueblo de Venezuela que hoy mas que nunca está unido a defender a Venezuela".

"Es absurdo, es absolutamente extravagante, es casi como decir que la tierra es plana. El petróleo de Venezuela le pertenece a los venezolanos y a las venezolanas, el oro le pertenece a los venezolanos y a las venezolanas".

Temas relacionados:

Jorge Rodríguez

Asamblea Nacional de Venezuela

María Corina Machado

Tensión entre Venezuela y Estados Unidos

Despliegue militar

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Lo que hoy vive el departamento del Cauca es el desatino absoluto de la Paz Total": exgobernador del Cauca tras cruento ataque terrorista en el municipio de Buenos Aires

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Se admira la coherencia de María Corina, siempre ha manejado el mismo discurso": palabras de la periodista Salud Hernández sobre la agenda de la Premio Nobel de Paz en Oslo

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Tenso debate en el Congreso de EE. UU. sobre operaciones cerca de Venezuela: congresista republicano expuso fotografía de legislador demócrata con Maduro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuál es el alcance de la relación entre Irán y Venezuela que denuncia EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué impacto tiene acuerdo militar de Estados Unidos con país sudamericano en medio de presión sobre régimen de Maduro?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Actualidad

Ver más
Foto: Departamento de Seguridad Nacional (@DHSgov)
Guardia Costera

EE. UU. compartió impactante video de la Guardia Costera interceptando un bote con varias toneladas de cocaína en el pacífico: "la mayor interdicción en altamar en más de 18 años"

Gustavo Petro y Verónica Alcocer / FOTO: EFE
Petro en Lista Clinton

Presidente Petro asegura que Verónica Alcocer no puede volver a Colombia tras sanciones de Estados Unidos

Bryan Stern, veterano de guerra y fundador de la organización Grey Bull Rescue, reveló a NTN24 que la extracción de María Corina Machado de Venezuela fue la operación más arriesgada de su carrera.
María Corina Machado, Nobel de Paz

"No le pedimos permiso a nadie; no respondemos ante nadie": hablamos con el líder del operativo de rescate de María Corina Machado

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Piloto de McLaren, Lando Norris de Britai, en el Gran Premio de F1 – Foto EFE
Fórmula 1

Responsables de la Fórmula 1 visitaron ciudad caribeña sudamericana con miras a crear un Gran Premio

Foto: Departamento de Seguridad Nacional (@DHSgov)
Guardia Costera

EE. UU. compartió impactante video de la Guardia Costera interceptando un bote con varias toneladas de cocaína en el pacífico: "la mayor interdicción en altamar en más de 18 años"

Gustavo Petro y Verónica Alcocer / FOTO: EFE
Petro en Lista Clinton

Presidente Petro asegura que Verónica Alcocer no puede volver a Colombia tras sanciones de Estados Unidos

Bryan Stern, veterano de guerra y fundador de la organización Grey Bull Rescue, reveló a NTN24 que la extracción de María Corina Machado de Venezuela fue la operación más arriesgada de su carrera.
María Corina Machado, Nobel de Paz

"No le pedimos permiso a nadie; no respondemos ante nadie": hablamos con el líder del operativo de rescate de María Corina Machado

Foto de referencia (Canva)
Japón

Terremoto de magnitud 7,6 golpeó a Japón y provocó una alerta de tsunami sin mayores consecuencias

Shenzhou-20 - Foto EFE/ Alitas de pollo - Foto de referencia Canva
Nave Espacial

En video quedó registrado el lanzamiento de nave que llevaba al espacio suministros como alitas de pollo, filetes y pasteles para los astronautas

Fernando Batista, exentrenador de la selección de Venezuela - Foto: EFE
Selección de Venezuela

'Bocha' Batista causa revuelo al decir que dejó un legado en La Vinotinto: hasta el presidente de la FVF lo contradijo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre