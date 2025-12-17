La escatológica descarga de Jorge Rodríguez contra María Corina Machado: "Anda a decirle narcotraficante al c..."

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional absolutamente controlada por el chavismo, atacó a la Nobel de la Paz, María Corina Machado, por decir que 60% del territorio venezolano era usado por el narcotráfico.

En palabras de Machado, "Venezuela ya ha sido invadida. Tenemos agentes rusos, agentes iraníes. Tenemos grupos terroristas como Hezbolá y Hamás operando con el beneplácito del régimen. Tenemos a la guerrilla colombiana, los carteles de la droga, que han tomado el control del 60 % de nuestra población y que están involucrados no solo en el narcotráfico, sino también en la trata de personas y redes de prostitución. Todo esto ha convertido a Venezuela en el centro criminal de las Américas".

VEA TAMBIÉN "No vamos a dejar pasar a nadie que no deba pasar": Trump sobre bloqueo a buques petroleros sancionados que ingresen o salgan de Venezuela o

El chavismo ha tomado esas palabras de Machado para asegurar que la Nobel involucra al 60% de los venezolanos en la actividad ilícita, y justificar una acción de Estados Unidos.

A esto, Jorge Rodríguez dijo: "¿60%? ¿Son 18 millones de venezolano que, según la genocida esta (Machado) estarían involucrados en tráfico de drogas? Lo que sí es cierto que entre los amos del valle hay un altísimo prontuario de consumo de cocaína, ¿si fuese verdad que de hay un 60% de los venezolanos entonces estos (señalando el árbol genealógico de María Corina) sería narcotraficantes: la mamá, los hijos, la pareja?".

Y añadió: "Anda a decirle narcotraficante al coño de tu madre María Corina Machado".

Señaló que las declaraciones de María Corina Machado se deben "a su odio a la gente humilde de los barrios que durante la Cuarta República eran señalados como consumidores de drogas mientras que los hijos de papi y mami que, eran lo que más consumía, pero que a lo hora de la verdad al que metían preso era al pobre".

Criticó el evento del premio Nobel de la Paz al ser otorgado a una persona con características de genocidas como Machado.

"Qué vergüenza pobre Nobel , pobre paz. Qué vergüenza Noruega que mancha a la figura de Alfred Nobel, entregarle a una genocida el Premio Nobel de la Paz", enfatizó.

SOBRE EL PETRÓLEO

VEA TAMBIÉN Precio del petróleo aumentó por bloqueos de Estados Unidos a buques de Venezuela: el régimen dice que exportación de crudo continúa con "normalidad" o

Jorge Rodríguez también cargó contra Estados Unidos luego de la orden del presidente Donald Trump de bloquear el paso de buques petroleros venezolanos sancionados.

"Ahora resulta que como el canal de Panamá, el petróleo de Venezuela le pertenece a los gringos. La Constitución establece que la reserva que existe en el territorio nacional pertenecen a la República Bolivariana de Venezuela. Son bienes de dominio público y por lo tanto inalienable".

A su juicio, "queda claro cual es la intención confesada por Donald Trump, refrendado por Stephen Miller y expresada de rodillas por la genocida Machado ha generado tanta indignación en el pueblo de Venezuela que hoy mas que nunca está unido a defender a Venezuela".

"Es absurdo, es absolutamente extravagante, es casi como decir que la tierra es plana. El petróleo de Venezuela le pertenece a los venezolanos y a las venezolanas, el oro le pertenece a los venezolanos y a las venezolanas".