Precio del petróleo aumentó por bloqueos de Estados Unidos a buques de Venezuela: el régimen dice que exportación de crudo continúa con "normalidad"

Este miércoles, los precios del petróleo incrementaron tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un "bloqueo total" de los petroleros sancionados que lleguen o salgan de los puertos de Venezuela.

Un día después del anuncio, los costos comenzaron a presentar variaciones, pues el barril de Brent del mar del Norte, para entrega en febrero, subió un 1,29%, hasta los 59,68 dólares.

Mientras que su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en enero, subió un 1,21%, hasta los 55,94 dólares.

El martes en la noche, Trump ordenó “un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela”, en medio de la tensión en la región por el despliegue estadounidense en el Caribe.

El mandatario republicano acusa al cabecilla del régimen venezolano, Nicolás Maduro, de usar el dinero del petróleo para financiar el “narcoterrorismo, la trata de personas, los asesinatos y los secuestros”.

Pese a la medida, el régimen aseguró que sus exportaciones de crudo se mantienen. Así lo aseguró la estatal Petróleos de Venezuela, que puntualizó que "que las operaciones de exportación de crudo y derivados se desarrollan con normalidad".

"Los buques petroleros vinculados a las operaciones de PDVSA continúan navegando con pleno aseguramiento, respaldo técnico y garantías operativas", dijo la compañía en un comunicado.

Es de mencionar que Estados Unidos aumentó su campaña de presión sobre Maduro, a quien tilda de líder de un cartel del narcotráfico y cuyo mandato desconoce, desde hace varias semanas con un despliegue militar en el Caribe y aumentando la recompensa por su captura.