Lunes, 12 de enero de 2026
Xabi Alonso

Real Madrid anuncia la salida de Xabi Alonso un día después de perder la Supercopa de España ante el Barcelona: "Siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo"

enero 12, 2026
Por: Diana Pérez
Xabi Alonso | Foto: AFP
La salida de Alonso se da un día después de que el Madrid perdiera la final de la Supercopa de España ante su histórico rival, el Barcelona, en un partido en el que los merengues tuvieron en sus manos el empate.

Este lunes, el mundo del fútbol fue impactado con la noticia de que el entrenador español Xabi Alonso deja su cargo como director técnico por el Real Madrid.

Por medio de un comunicado, el conjunto merengue informó que el exfutbolista español, que llegó para reemplazar a Carlo Ancelotti, puso fin a sus funciones con el club en las últimas horas.

"El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo", señala el escrito emitido por el club.

Además, el Real hizo énfasis en que "Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa".

"Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas", finaliza el texto.

El conjunto blanco cayó 3-2 ante el equipo catalán y su derrota no solo le deja un sin sabor a sus hinchas, sino también a su director técnico Xabi Alonso, quien afirmó que "duele" haber perdido el partido que casi logran empatar.

"Duele de cualquier manera, ha sido un partido igualado, muy competido, emocionante. Se te queda el sabor de que en las últimas ocasiones, las dos tan claras que hemos tenido, estuvimos cerca de empatar y, al final, le damos la enhorabuena al Barça", declaró Alonso a Movistar+ antes de iniciar la rueda de prensa.

"Hemos concedido el primer gol, pero el equipo ha dado la cara, nos hemos ido 2-2 y la segunda parte ha sido competida, ajustada. Con poco han tenido fortuna en ese gol, y hemos intentado empatar, pero no ha podido ser", prosiguió.

El Real también confirmó que quien se hará cargo del equipo tras la salida de Alonso será Álvaro Arbeloa.

"Álvaro Arbeloa ha sido el entrenador del Castilla desde junio de 2025, y ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid, desde 2020. Dirigió al Infantil A en la temporada 2020-2021 proclamándose campeón de Liga, al Cadete A en la 2021-2022 y al Juvenil A desde 2022 hasta 2025. Como entrenador del Juvenil A, consiguió el triplete en la 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Liga en la temporada 2024-2025", anunció en su comunicado.

