Miércoles, 15 de octubre de 2025
La respuesta de Noruega tras el cierre de la embajada de Venezuela - Fotos: EFE
Premio Nobel de la Paz

La respuesta de Noruega tras el cierre de la embajada de Venezuela en Oslo por el Nobel de Paz otorgado a María Corina Machado

octubre 15, 2025
Por: Natalya Baquero González
Luego de que el Nobel de Paz fuera otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado, el régimen de Nicolás Maduro tomó la decisión de cerrar el consulado de Venezuela en Noruega.

El Comité Noruego del Nobel eligió el pasado viernes a María Corina Machado para el galardón de Nobel de Paz 2025, un reconocimiento por su arduo trabajo en busca de la paz y de la democracia de su país.

El premio a la líder opositora causó la reacción del régimen venezolano liderado por Nicolás Maduro, que tras conocer esta noticia tomó la determinación de cerrar la embajada de Venezuela en Noruega.

"La República Bolivariana de Venezuela inicia la primera fase de una reestructuración integral de su Servicio Exterior, en consonancia con los lineamientos estratégicos del Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T) y los principios de la Geopolítica de Paz e Integración", se expresó en el comunicado de la cancillería.

Aunque no se hace alusión al reconocimiento otorgado a Machado, todo indica que este habría sido un motivo para llevar a cabo lo que ellos denominaron como “restructuración integral”.

o

Ante esta situación, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega se mostraron sorprendidos con esta medida que calificaron como “lamentable” la determinación tomada por la dictadura de Nicolás Maduro de cerrar su embajada en Oslo.

Más allá de la medida tomada por parte del régimen chavista y de las diferentes disparidades que existen entre estas dos naciones, desde el país europeo expresaron su deseo de continuar conversaciones.

"A pesar de nuestras diferencias sobre varios asuntos, Noruega desea mantener un diálogo abierto con Venezuela y continuará trabajando en esta dirección", indicó una portavoz del ministerio.

Asimismo, desde esta entidad manifestaron que: “El Nobel de Paz es independiente del Gobierno”.

o

Con este mensaje desde el Ministerio de Relaciones Exteriores dejan claro que el Comité del Nobel es una institución “independiente” de las decisiones de Estado. Por tal razón, no existirían motivos para tomar acciones frente al reconocimiento otorgado a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, el pasado 10 de octubre.

