"La respuesta del gobierno es seguir apostando a unos diálogos que no han arrojado casi ningún resultado": experto sobre el creciente problema de seguridad en Colombia a pocos meses de las elecciones

A pocos meses de terminar su mandato, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, cambió la cúpula militar teniendo como enfoque, según su gobierno, la seguridad y la defensa de la democracia.

El Comando General de las Fuerzas Militares estará bajo el mando del general Hugo Alejandro López Barreto, quien lleva más de cuatro décadas de servicio de la institución, mientras que para comandante general el mayor general Roger Gómez Herrera, quien asumirá el cargo tras la salida del general Luis Emilio Cardozo Santamaría.

Precisamente, la Tarde de NTN24 habló con el politólogo y columnista colombiano Fernando Posada, quien hizo un análisis su punto de vista sobre los retos de seguridad que atravesará Colombia en materia democrática de cara al 2026.

El invitado expresó que la Paz Total llevada a cabo bajo la administración de Petro fue "completamente fallida" y deja muchas preguntas sobre la mesa, como las presuntas prebendas y beneficios para grupos armados e ilegales.

VEA TAMBIÉN Gustavo Petro vuelve a hacer referencia a una Asamblea Nacional Constituyente; aseguró que presentará la ley ante el Congreso o

"Todo esto deja una gran inquietud: ¿Cuáles son las condiciones de orden público para las elecciones?", mencionó Fernando Posada, quien cuestionó si "¿habrá algún tipo de presión por parte de los grupos ilegales a favor de candidatos afines al gobierno nacional?. Es una pregunta que queda luego de una serie de denuncias y de inquietudes que hay por cuenta de la desprotección del orden público".

Asimismo, el experto explicó que el 2025 fue un año difícil en materia de seguridad para Colombia debido a hechos graves como el fallecimiento de miembros de la fuerza pública en ataques de grupos ilegales que ha estado en aumento en los últimos dos años.

"Tenemos caso de la extorsión, el caso de los ataques de la población civil de la toma de poblaciones por parte de grupos ilegales en departamentos como Cauca, Arauca, Chocó, y Norte de Santander, donde la situación es muy grave", lamentó añadiendo que la "respuesta del gobierno es seguirle apostando a unos diálogos que a seis meses de terminar el mandato no han arrojado ningún resultado".

Todo esto se da en un momento crucial para Colombia, pues en 2026 es año electoral en el país, donde hay varias inquietudes sobre las garantías de seguridad que permitan un desarrollo de unas elecciones tranquilas.

El invitado además señaló la "retórica violenta" por parte del presidente Petro, en medio de momentos difíciles para la democracia como el trágico asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe.

VEA TAMBIÉN Presidente Petro decreta emergencia económica en Colombia por 30 días: se esperan nuevos impuestos para financiar el presupuesto de 2026 o