La súplica de Madonna al papa León XIV "antes de que sea demasiado tarde"

La cantante estadounidense Madonna sorprendió a sus seguidores a través de las redes sociales al realizar una súplica al papa León XIV frente a la situación en la Franja de Gaza.

Mediante un mensaje publicado en su cuenta personal de Instagram, la estrella pop pidió al máximo jerarca de la Iglesia católica que visite el enclave palestino “antes de que sea demasiado tarde”.

“Santísimo Padre, por favor, ve a Gaza y lleva tu luz a los niños antes de que sea demasiado tarde. Como madre, no soporto ver su sufrimiento. Los niños del mundo pertenecen a todos. Eres el único de nosotros al que no se le puede negar la entrada. Necesitamos que las puertas humanitarias se abran por completo para salvar a estos niños inocentes. No hay más tiempo. Por favor, di que irás”, escribió en la publicación.

VEA TAMBIÉN El emotivo mensaje con el que Karla Sofía Gascón le agradeció a Madonna por su apoyo en medio de la controversia por Emilia Pérez o

La intérprete de 'Hung Up', quien desde niña fue criada en un entorno católico, agregó en la descripción de la publicación que “la política no puede generar cambios sino la conciencia” y que por ello recurrió “a un hombre de Dios”.

“No estoy señalando con el dedo, culpando ni tomando partido. Todos están sufriendo, incluidas las madres de los rehenes. Rezo por su liberación”, dijo.

Argumentó que, con motivo del cumpleaños de su hijo Rocco, el mejor regalo que podría darle como madre sería pedir “a todos que hagan lo que puedan para ayudar a salvar a los niños inocentes atrapados en el fuego cruzado en Gaza”.

“Simplemente intento hacer lo que puedo para evitar que estos niños mueran de hambre”, concluyó invitando a donar a través de ella y distintas organizaciones.

El papa León XIV, quien comenzó su pontificado en mayo tras la muerte de Francisco, ha tomado una posición crítica frente al conflicto entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, mostrando su preocupación por la población civil en el enclave palestino que “sufre de hambre severa y sigue expuesta a la violencia y la muerte”.

Datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, conocido internacionalmente como Unicef, indican que más de 18.000 niños han muerto en Gaza desde que estalló la guerra en octubre de 2023.

Además, subraya que “el conflicto que no ha dejado de intensificarse en los últimos meses ha convertido la Franja de Gaza en el lugar más peligroso del mundo para la infancia”.

Otro dato indica que hay “alrededor de 1,7 millones de desplazados internos debido a la guerra, y la mitad de esas personas son niños y niñas”.