Martes, 26 de agosto de 2025
Presos políticos en Venezuela

La tortura en Venezuela se prolonga: Excarcelaciones discrecionales aumentan la angustia de los que se quedan detenidos

agosto 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Presos políticos | Foto referencia | EFE
Activistas denuncian torturas y el uso de la 'puerta giratoria' en Venezuela para imponer el miedo.

Unos son excarcelados bajo medidas restrictivas y otros son desaparecidos por encapuchados; así se puede vivir el día a día en Venezuela sin que alguna autoridad haga vale el derecho al debido proceso, porque todas las instituciones responden al régimen.

El pasado fin de semana se ejecutaron trece medidas a favor de presos políticos; dos con libertad plena por su condición de salud y el resto con medidas sustitutivas o casa por cárcel.

El grupo, menos uno, forma parte del partido Primero Justicia, fundado por Henrique Capriles Radonski quien decidió, contrario a María Corina Machado, participar en las elecciones municipales y de diputados. Allí resultó electo y abrió una vía de negociación para lograr algunas medidas.

Los excarcelados además forman parte de todo el grupo que el régimen persiguió y prejuzgó por ser integrantes del equipo que dirigía la Alcaldía de Maracaibo, con Rafael Ramírez a la cabeza, y que gozaba de popularidad en el Zulia.

Tras detenerlos y neutralizarlos, el régimen quedó con vía libre en las elecciones y ganó la Alcaldía y la Gobernación: así el chavismo retomó ese estado, el segundo más importante del país, después de Caracas.

Y aunque las excarcelaciones fueron celebradas, muchos no dejaron de notar la discrecionalidad con la que se otorgan las medidas sustitutivas de libertad.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) extendió su solidaridad con las familias de las personas que finalmente regresan a casa, pero alertó que esta práctica "se ha convertido en un instrumento político que no otorga garantías completas a los afectados en la restitución de sus derechos".

"Alertamos que el uso discrecional de estas excarcelaciones, sin consulta con las víctimas organizadas, sin criterios de justicia, de salud, de reparación ni de debido proceso, convierte este mecanismo en un instrumento político revictimizante", dice el comunicado.

Agregó que el uso instrumental de los detenidos va contra su aspiración de libertad para todos los que enfrentan la misma situación.

"Este patrón profundiza la incertidumbre de quienes aún permanecen detenidos y genera angustia permanente en las familias que siguen esperando justicia. Nadie debería depender del cálculo político para recuperar su libertad".

"Celebramos la libertad de algunos, mientras exigimos justicia para todos" y recordaron que la represión no ha terminado.

"Personas enfermas siguen presas en condiciones inhumanas como en Tocorón. Por lo menos 13 permanecen aislados e incomunicados en El Helicoide, otros en El Rodeo I. 4 adolescentes continúan detenidos sin pruebas. Mujeres, sindicalistas, estudiantes y defensores siguen tras las rejas. Al menos 1000 personas están presas por razones políticas en todo el país y más de 80 extranjeros también permanecen injustamente privados de libertad en #Venezuela, víctimas de un sistema que criminaliza sin fronteras".

