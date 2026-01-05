NTN24
Lunes, 05 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

"La única transición posible en Venezuela pasa por aceptar el mandato del 28 de julio y liberar inmediatamente a todos los presos políticos": Pedro Urruchurtu

enero 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Urruchurtu, activista venezolano y director de relaciones internacionales de la oficina de María Corina Machado, habló en La Tarde de NTN24 sobre el panorama político en Venezuela.

Por ahora, el poder en Venezuela quedó en manos de los hermanos Rodríguez. Este lunes 5 de enero, Delcy Rodríguez asumió como “presidenta encargada” del país caribeño tras juramentarse ante la ilegítima Asamblea Nacional, luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Sobre este tema, Pedro Urruchurtu, activista venezolano y director de relaciones internacionales de la oficina de la premio Nobel de la Paz y líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, habló en La Tarde de NTN24.

“En estos actores (los hermanos Rodríguez), mientras sigan secuestrando el poder, no hay garantía alguna de una transición. Para nosotros la única transición posible pasa por aceptar el mandato del 28 de julio y liberar inmediatamente a todos los presos políticos", dijo Urruchurtu.

Posteriormente, recalcó sobre la captura de Maduro: “El inicio de la liberación de Venezuela, todavía no estamos liberado, pero sin duda es el inicio”.

El acto de juramentación de Delcy Rodríguez estuvo a cargo de su hermano, Jorge Rodríguez, quien a su vez se proclamó presidente de dicha Asamblea.

Tras la detención de Maduro, Delcy Rodríguez, quien se desempeñaba como vicepresidente del régimen, asumió el mando y pasó a liderar a la dictadura narcoterrorista.

Entre las primeras medidas, adoptadas por Rodríguez, aparece el estado de conmoción exterior, lo que se traduce en que los agentes de seguridad del régimen deben iniciar de inmediato la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de las personas señaladas de “promover o respaldar la operación armada ejecutada por Estados Unidos”.

