La Unión Europea se une a EE. UU. y cambia las reglas para los colombianos que deseen viajar

El Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS) implementó un permiso electrónico que deberán tramitar los ciudadanos de países exentos de visas, entre ellos Colombia.

Cabe recordar que, anteriormente, los colombianos podían ingresar a la mayoría de los países de Europa sin necesidad de visa, con la condición de que su estadía no superara los 90 días, (según las reglas para cada país).

La primera fase comenzará a regir en el Entry/Exit System (EES), un banco de datos europeo que registra electrónicamente las entradas y salidas de personas que no tiene la nacionalidad de algún país europeo.

El nuevo sistema remplaza el sistema tradicional de los sellos, ya que ahora recogerá información biométrica, como fotografías y huellas dactilares del viajero, su objetivo será tener más control de seguridad y asegurarse que nadie exceda el límite de 90 días.

Sin embargo, para los menores de 12 años se les exenta de aportar huellas digitales, pero el sistema de seguridad si les puede tomar una foto.

Se estima que el sistema estará plenamente activo para abril del 2026. De esta manera, en los próximos seis meses mientras se completa la implementación, algunos pasos fronterizos seguirán usando el sello tradicional.

El procedimiento para adquirir el permiso electrónico será en línea, a través del sitio oficial Europa.eu/etias. Su costo aproximado es de 20 euros, a excepción de los menores de 18 y los mayores de 70 años que estarán exentos del pago.

Finalmente, en algunos casos, este procedimiento se aprobará en poco tiempo. La autorización y/o permiso tendrá una validez de tres años o hasta que el pasaporte expire, y estará vinculada electrónicamente al documento.