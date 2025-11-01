“La ventaja del fujiorismo es que tiene un bolsón de votos fieles”: analista sobre la cuarta aspiración de Keiko Fujimori a la presidencia de Perú

En Perú, Keiko Fujimori, hija del fallecido exmandatario Alberto Fujimori, anunció su cuarta candidatura a la presidencia, la decisión llegó sólo unos días después que la corte constitucional archivara una investigación en su contra por lavado de activos.

La lideresa de Fuerza Popular inició su campaña presidencial para 2026 con un acto en el que rindió un homenaje a su padre y prometió combatir la ola criminal con “mano dura”.

Fernando Tuesta, politólogo y profesor de ciencia política de la pontificia Universidad Católica del Perú, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar de este tema y sobre la posibilidad de que Keiko pueda ganar aseveró que “las elecciones son una oportunidad y el partido Fuerza Popular ha sido consistente y tiene un bolsón electoral fiel”.

“La ventaja del fujiorismo es que tiene un bolsón de votos fieles, pero no es que sea muy grande, la vez pasada con el 13% le alcanzó para pasar a la segunda vuelta, pero es un porcentaje bajo y ahora ocurre que hay 39 candidaturas, entonces hay un fraccionamiento muy alto y quizá con esa poca tracción le pueda alcanzar, pero también es cierto que ha perdido tres veces y hay una imagen de candidata derrotada que podría jugarle en contra”, añadió el experto.