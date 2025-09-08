"Las comunidades latinoamericanas aportan al crecimiento del país": Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, criticó posición de Trump frente a la migración

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, habló en La Noche de NTN24 sobre el fenómeno migratorio en Cataluña, la regularización de 200.000 inmigrantes, la polémica sobre el catalán como requisito, y su postura frente a la crisis humanitaria de los menores no acompañados.

En medio de la entrevista, el presidente de la Generalitat habló sobre el fenómeno migratorio y su impacto económico, social y político en el país.

“Nuestra economía está funcionando realmente bien, nosotros acogemos e intentamos habilitar nuestra integración. Las comunidades latinoamericanas con presencia en Cataluña son comunidades que aportan al crecimiento del país y que están razonablemente bien integradas”, afirmó.

Respecto a la nueva ley de extranjería española, que regularizará a 500.000 inmigrantes, Illa confirmó que a Cataluña le corresponderán 200.000.

“Las personas que están aquí, que han demostrado un comportamiento correcto, puedan tener una situación que les permita integrarse plenamente con una regularización de su situación administrativa”, explicó.

Para Illa hay un movimiento de rechazo, basado en algunos discursos políticos autoritarios, sobre la migración. “Lo estamos viendo en Estados Unidos con la administración Trump, con imágenes muy duras, para cualquier persona que tenga un mínimo de sensibilidad, y también a este discurso aplican algunas formaciones políticas en España y en Cataluña”, agregó.

En este sentido rechazó las políticas migratorias de Donald Trump en Estados Unidos. “Lo que está haciendo la administración Trump no tiene nombre”.

“Hemos visto la detención de 470 trabajadores en la planta de Hyundai, recientemente, todo un drama, atenta contra los derechos más básicos de cualquier persona, y sobre todo es un disparo en el pie porque toda sociedad necesita talento, necesita personas que aporten talento”, puntualizó.

Asimismo, Illa abordó el tema de los menores migrantes no acompañados y destacó que Cataluña es la comunidad autónoma que más ha acogido hasta la fecha.

“Hay que hacer un esfuerzo dirigido y coordinado por el gobierno de España para acoger un contingente importante de personas. Son personas aunque algunos hablan de ellos como si fuesen números o mercancías, son personas”, argumentó.

Sobre el controvertido tema del aprendizaje del catalán, Illa aclaró que no es un requerimiento discriminatorio, sino una oportunidad de enriquecimiento personal.

"Cualquier persona que quiera desarrollar su proyecto de vida en Colombia, o en México, o en cualquier país latinoamericano, quien decide instalarse y vivir y desarrollar su vida ahí, pues va a tener que aprender la lengua propia de ahí", expresó.

El gobierno catalán ofrece facilidades para el aprendizaje del idioma, incluyendo cursos y materiales online. Illa enfatizó que dominar el catalán "es un factor que mejora y abre muchas más posibilidades, en ningún caso es un factor de discriminación, todo lo contrario".