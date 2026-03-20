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Viernes, 20 de marzo de 2026
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Ataque al régimen de Irán

Régimen iraní confirma que fue abatido Ali Mohammad Naini, portavoz de los Guardianes de la Revolución

marzo 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: EFE - FDI
Foto: EFE - FDI
"Naini desempeñó varios cargos relacionados con la propaganda y las relaciones públicas", según Israel.

Los Guardianes de la Revolución del régimen de Irán anunciaron este viernes la muerte de su portavoz Alí Mohamad Naini en bombardeos de Israel y Estados Unidos.

Según un comunicado del ejército ideológico iraní Naini murió "en el cobarde y criminal atentado terrorista perpetrado por el bando estadounidense-sionista al amanecer".

La información fue también confirmada por las Fuerzas de Defensa de Israel:

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"Ali Mohammad Naini, el portavoz y jefe de la división de relaciones públicas del CGRI. Naini desempeñó varios cargos relacionados con la propaganda y las relaciones públicas", señalaron en redes sociales.

Asimismo, el ejército israelí aseguró que, "en su rol como principal propagandista del CGRI durante los últimos dos años, difundió la propaganda terrorista del régimen entre sus aliados en todo el Medio Oriente con el fin de influir y promover ataques terroristas contra Israel".

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Mientras tanto, el régimen continúa su campaña de ataques a países vecinos y aliados de Estados Unidos mientras el Gobierno Trump no cede y sigue ordenando poderosos bombardeos sobre objetivos militares de la dictadura de los ayatolás.

Recientemente, Israel anunció otro importante golpe y confirmó la muerte del jefe de seguridad iraní, Ali Larijani, quien era una figura clave en el mando de la república islámica tras la muerte de Jamenei.

Además de anunciar el abatimiento de Larijani, las fuerzas israelíes también anunciaron el fallecimiento de Gholamreza Soleimani, jefe de la milicia Basij, el aparato represivo central de Irán.

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