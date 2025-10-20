NTN24
Lunes, 20 de octubre de 2025
Gustavo Petro

"Es necesario para forzar a Petro a cambiar su actitud de ser cada vez más laxo con Maduro": análisis de declaración de Trump sobre el presidente colombiano

octubre 20, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: Club de Prensa
Los periodistas Cristóbal Vásquez y Gaby Perozo analizaron la relación actual entre Colombia y Estados Unidos en el programa Club de Prensa de NTN24.

La crisis en las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos continúa elevándose con fuertes discursos del presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump, al punto de que el país norteamericano anunció el retiro de los subsidios que entrega a la nación sudamericana.

Bajo la administración del mandatario izquierdista, Colombia dejará de recibir millonarios aportes que durante décadas utilizó para combatir a las mafias, en la que es considerada por muchos como la peor crisis en la relación de ambos países en las últimas tres décadas.

o

Trump acusó a Petro el domingo de ser un "líder del narcotráfico" a la cabeza de un Gobierno que "fomenta" la producción de drogas en el país que más produce cocaína del mundo.

Los periodistas Cristóbal Vásquez y Gaby Perozo, quien es además presidente de América Hispana, analizaron la relación actual entre Colombia y Estados Unidos en el programa Club de Prensa de NTN24.

"Cuando hablas con varios de los precandidatos presidenciales a Colombia, identifican a Gustavo Petro como parte de la estructura del narcotráfico e incluso lo señalan como un narcoestado. Sabemos de su pasado guerrillero y sabemos entonces que tiene lazos directamente con estos grupos que producen la droga. Se tendrían que dar las evidencias suficientes para que esto ocurra", dijo Perozo.

o

Asimismo, consideró que la retórica de Estados Unidos es "absolutamente necesaria a pesar de que es dolorosa" y que será algo "devastador para Colombia" pero cree que "es una presión estratégica necesaria para forzar a Gustavo Petro de que cambie su actitud de ser cada vez más laxo con Nicolás Maduro y los grupos terroristas".

Vásquez, por su parte, cree que no se trataría de "algo catastrófico" para Colombia, pues aseguró que Estados Unidos ya había anunciado con anterioridad que iba a cortar su ayuda económica y afirmó que los cultivos de droga ya venían incrementándose "históricamente" desde el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

o

El periodista colombiano consideró que el romper relaciones con Colombia no sería un muy buen movimiento por parte de Estados Unidos, pues perdería un socio importante en la región y permitiría, además, que los narcotraficantes colombianos puedan continuar con sus actividades delictivas que, según contempló, vienen reduciéndose en la administración de Petro pese a una subida histórica en anteriores administraciones.

Temas relacionados:

Gustavo Petro

Donald Trump

Gobierno Petro

Administración Trump

Régimen de Maduro

Lucha contra las drogas

Sanciones

