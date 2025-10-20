"Es necesario para forzar a Petro a cambiar su actitud de ser cada vez más laxo con Maduro": análisis de declaración de Trump sobre el presidente colombiano
La crisis en las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos continúa elevándose con fuertes discursos del presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump, al punto de que el país norteamericano anunció el retiro de los subsidios que entrega a la nación sudamericana.
Bajo la administración del mandatario izquierdista, Colombia dejará de recibir millonarios aportes que durante décadas utilizó para combatir a las mafias, en la que es considerada por muchos como la peor crisis en la relación de ambos países en las últimas tres décadas.
Trump acusó a Petro el domingo de ser un "líder del narcotráfico" a la cabeza de un Gobierno que "fomenta" la producción de drogas en el país que más produce cocaína del mundo.
Los periodistas Cristóbal Vásquez y Gaby Perozo, quien es además presidente de América Hispana, analizaron la relación actual entre Colombia y Estados Unidos en el programa Club de Prensa de NTN24.
"Cuando hablas con varios de los precandidatos presidenciales a Colombia, identifican a Gustavo Petro como parte de la estructura del narcotráfico e incluso lo señalan como un narcoestado. Sabemos de su pasado guerrillero y sabemos entonces que tiene lazos directamente con estos grupos que producen la droga. Se tendrían que dar las evidencias suficientes para que esto ocurra", dijo Perozo.
Asimismo, consideró que la retórica de Estados Unidos es "absolutamente necesaria a pesar de que es dolorosa" y que será algo "devastador para Colombia" pero cree que "es una presión estratégica necesaria para forzar a Gustavo Petro de que cambie su actitud de ser cada vez más laxo con Nicolás Maduro y los grupos terroristas".
Vásquez, por su parte, cree que no se trataría de "algo catastrófico" para Colombia, pues aseguró que Estados Unidos ya había anunciado con anterioridad que iba a cortar su ayuda económica y afirmó que los cultivos de droga ya venían incrementándose "históricamente" desde el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
El periodista colombiano consideró que el romper relaciones con Colombia no sería un muy buen movimiento por parte de Estados Unidos, pues perdería un socio importante en la región y permitiría, además, que los narcotraficantes colombianos puedan continuar con sus actividades delictivas que, según contempló, vienen reduciéndose en la administración de Petro pese a una subida histórica en anteriores administraciones.