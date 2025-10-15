Las presas políticas venezolanas son reconocidas con el Hillary Rodham Clinton Award: El galardón es recibido por Sairam Rivas

El reconocimiento Hillary Rodham Clinton Award es un premio anual que reconoce el liderazgo, la resiliencia y la labor de mujeres que trabajan en la promoción de la paz, la seguridad, los derechos humanos y la democracia.

Este 2025 fue otorgado a las detenidas por razones políticas, por lo que fue recibido por Sairam Rivas, quien se convirtió en vocera de los presos políticos y debió salir de Venezuela tras recibir amenazas por exigir la liberación de su pareja, el dirigente Jesús Armas.

El reconocimiento visibiliza el valor, la resistencia y la dignidad de cada mujer injustamente encarcelada en Venezuela.

"Agradezco a la Universidad de Georgetown y a Hillary Clinton por este reconocimiento a las presas políticas venezolanas, símbolo de la valentía que representa a la mujer venezolana que con convicción han enfrentado la persecución, la cárcel y la tortura por defender la libertad en nuestro país", escribió Sairam.

Este galardón, otorgado por el Georgetown Institute for Women, Peace and Security, honra a cada mujer que ha resistido los abusos del régimen, que ha sido privada de justicia por pensar distinto y que aún desde el encierro levanta su voz por los derechos humanos, la democracia y la verdad.

"Recibirlo en nombre de todas las presas políticas junto a Daneli Hernández, Gerandin Afiuni y Virginia González es un compromiso para seguir denunciando, acompañando y luchando por todos los presos políticos, quienes como yo lo estuve en algún momento, siguen injustamente encarcelados. Seguiremos hasta que ninguna mujer sea encarcelada por sus ideas".

Sairam agradeció al Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos y a "cada una de las mujeres que forman parte de él, son una inspiración de como en medio del terror que intentan infringirnos nacen nuevas líderes que fortalecen la democracia".

Al recibir el galardón, Sairam representó la voz de todas las que hoy siguen alzando la suya, "incluso desde una celda", escribió Andreina Baduel, hermana del preso político Josnar Baduel.

Compartieron la distinción junto a María Ressa y Anne Applebaum, ambas referentes globales de la verdad y la libertad.

"El mundo está mirando a Venezuela, y que nuestra causa sigue ganando espacios de apoyo y legitimidad", agregó Andreina.