Miércoles, 15 de octubre de 2025
Presos políticos en Venezuela

Las presas políticas venezolanas son reconocidas con el Hillary Rodham Clinton Award: El galardón es recibido por Sairam Rivas

octubre 15, 2025
Por: Maryorin Méndez
Sairam se convirtió en voz de la lucha de los presos políticos en el país, que superan los 800.

El reconocimiento Hillary Rodham Clinton Award es un premio anual que reconoce el liderazgo, la resiliencia y la labor de mujeres que trabajan en la promoción de la paz, la seguridad, los derechos humanos y la democracia.

Este 2025 fue otorgado a las detenidas por razones políticas, por lo que fue recibido por Sairam Rivas, quien se convirtió en vocera de los presos políticos y debió salir de Venezuela tras recibir amenazas por exigir la liberación de su pareja, el dirigente Jesús Armas.

El reconocimiento visibiliza el valor, la resistencia y la dignidad de cada mujer injustamente encarcelada en Venezuela.

"Agradezco a la Universidad de Georgetown y a Hillary Clinton por este reconocimiento a las presas políticas venezolanas, símbolo de la valentía que representa a la mujer venezolana que con convicción han enfrentado la persecución, la cárcel y la tortura por defender la libertad en nuestro país", escribió Sairam.

Este galardón, otorgado por el Georgetown Institute for Women, Peace and Security, honra a cada mujer que ha resistido los abusos del régimen, que ha sido privada de justicia por pensar distinto y que aún desde el encierro levanta su voz por los derechos humanos, la democracia y la verdad.

"Recibirlo en nombre de todas las presas políticas junto a Daneli Hernández, Gerandin Afiuni y Virginia González es un compromiso para seguir denunciando, acompañando y luchando por todos los presos políticos, quienes como yo lo estuve en algún momento, siguen injustamente encarcelados. Seguiremos hasta que ninguna mujer sea encarcelada por sus ideas".

Sairam agradeció al Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos y a "cada una de las mujeres que forman parte de él, son una inspiración de como en medio del terror que intentan infringirnos nacen nuevas líderes que fortalecen la democracia".

Al recibir el galardón, Sairam representó la voz de todas las que hoy siguen alzando la suya, "incluso desde una celda", escribió Andreina Baduel, hermana del preso político Josnar Baduel.

Compartieron la distinción junto a María Ressa y Anne Applebaum, ambas referentes globales de la verdad y la libertad.

"El mundo está mirando a Venezuela, y que nuestra causa sigue ganando espacios de apoyo y legitimidad", agregó Andreina.

Rick Scott, senador estadounidense (AFP)
Rick Scott

“Nadie debería hablar con terroristas y no podemos cooperar con personas que trabajan con terroristas”: Rick Scott frente a polémica solicitud de cofundador del Tren de Aragua para ser incluido en la política de paz de Petro

Líder opositor cubano José Daniel Ferrer | Foto: EFE
José Daniel Ferrer

“Su presencia en Miami no va a significar un cambio en su compromiso con la democracia en Cuba”: experto sobre el destierro del opositor cubano José Daniel Ferrer

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - Foto AFP
Régimen de Maduro

"Petro está lavándole el rostro al grupo criminal más importante de todo el continente que es el Cartel de los Soles": Rodrigo Diamanti, exprisionero político del régimen de Maduro

Luis Peche Arteaga y Yendri Velásquez activistas venezolanos
Venezolanos en el exilio

“Hay una situación importante de vulnerabilidad”: Ligia Bolívar, defensora de derechos humanos, ante los atentados a activistas venezolanos en Colombia

Foto de referencia (AFP)
Israel

¿En qué consiste la segunda fase del acuerdo entre Israel y Hamás?

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

