Martes, 16 de septiembre de 2025
Presos políticos en Venezuela

Tras 41 días de aislamiento: Baduel fue visitado por un familiar quien constató signos de tortura

septiembre 16, 2025
Por: Redacción NTN24
Baduel permanece en una peligrosa cárcel a 45 minutos de Caracas.

"Después de 41 días de aislamiento prolongado, finalmente permitieron que mi hermano Josnars Baduel recibiera una visita": informó su hermana Andreína, a través de sus redes sociales.

Esta visita le llevó sus medicinas debido al deterioro que presenta en el encierro.

La familia Baduel denunció que pudieron constatar los signos de tortura al hijo del general, quien fuera ministro de Defensa de Hugo Chávez y terminó muerto en la cárcel por traición.

"Su salud sigue en deterioro. Está bajo de peso, con secuelas graves de torturas, y sin recibir la atención médica especializada que necesita desde hace años. Lo que hicieron este fin de semana no es un gesto de humanidad, es la prueba de cómo en El Rodeo I se juega con la vida de los presos políticos, sometiéndolos a un patrón de castigo y arbitrariedad", denunció Andreína.

"Cada paso que dan solo confirma lo que hemos venido denunciando. Cuando nos niegan las visitas, cuando rechazan la paquetería, cuando devuelven las medicinas, cuando permiten algo después de semanas, lo hacen como mecanismo de tortura y control".

"Josnars no está solo en esto. Hoy también Jesús Armas, Freddy Superlano, Biagio y al menos 15 presos políticos más permanecen en aislamiento, mientras otros fueron trasladados a Yare II sin previo aviso, dejando a sus familias en la angustia de no saber dónde ni cómo están", dijo.

Este martes se llevó a cabo la Segunda Ruta Global por la Justicia y la Libertad que ha llevado a los familiares de los presos políticos hasta las embajadas de países democráticos para exigir su mediación.

"Ellos (el régimen) intentan quebrarnos con el silencio y la incomunicación, nosotros respondemos con más voces, más denuncias y más solidaridad".

