"Estoy convencido de que va a ser sentenciado por narcoterrorismo": congresista republicano Díaz-Balart sobre el juicio de Nicolás Maduro en Estados Unidos

El congresista republicano Mario Díaz-Balart emitió declaraciones contundentes sobre el proceso judicial que enfrenta Nicolás Maduro en Estados Unidos tras su captura el pasado 3 de enero durante una operación de fuerzas de Estados Unidos en Caracas.

Díaz-Balart aseguró que durante el juicio saldrá a la luz toda la evidencia relacionada con actividades de narcoterrorismo que, según el legislador, le permitieron a Maduro mantenerse ilegítimamente en el poder durante más de 12 años.

En declaraciones a NTN24, Díaz-Balart enfatizó el contraste entre el sistema judicial de Estados Unidos y la situación de derechos en Venezuela.

"Lo interesante es que el señor Maduro va a tener, con todas las protecciones legales en un Estado de Derecho, algo que él nunca le otorgó al pueblo de Venezuela, él va a tener un juicio y ahí va a salir la evidencia de su narcoterrorismo", mencionó.

El representante de Florida, quien tiene una importante base electoral venezolana, utilizó duros calificativos para referirse a Maduro. "Ese es un narcoterrorista, un delincuente común que se apoderó de una gran nación".

Díaz-Balart expresó que "todos esos que ahora dicen cosas buenas de Maduro, positivas de Maduro, lo están diciendo sobre una persona que va a ser, yo estoy convencido, sentenciado por narcoterrorismo".

Consultado sobre la posibilidad de que Delcy Rodríguez visite Estados Unidos tras el levantamiento de sanciones de la OFAC, el congresista republicano recordó su experiencia personal con funcionarios del régimen venezolano.

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"Yo en mi despacho acá tengo un decreto donde me prohíben la entrada a Venezuela firmada por Delcy Rodríguez". “No me olvido de quién es ese individuo”, añadió.

Sin embargo, Díaz-Balart planteó que Rodríguez tiene que seguir haciendo lo que le requieren los Estados Unidos, “que tiene que culminar con elecciones libres”. “Cuando culmine con elecciones libres, si ella es la que hace esa transición, entonces la historia la recordará como una persona más positiva de como la historia la recordaría hoy en día", mencionó.

El legislador también expresó su confianza en que el proceso político venezolano culminará con elecciones libres gracias a la presión de la administración Trump.

"Este proceso en Venezuela tiene que culminar, va a culminar con elecciones porque este presidente, el presidente Trump, no está jugando", aseveró.