NTN24
Jueves, 06 de noviembre de 2025
Jueves, 06 de noviembre de 2025
Nacionalidad

Legislación venezolana contradice a Maduro: El derecho a la nacionalidad es inderogable

noviembre 6, 2025
Por: Redacción NTN24
Cédula de identidad en Venezuela
Cédula de identidad en Venezuela
Expertos advierten que la privación de nacionalidad no puede ser usada como instrumento de persecución política

Laboratorio de Paz expresó su preocupación ante el anuncio de las autoridades venezolanas de iniciar un procedimiento para retirar la nacionalidad al dirigente político Leopoldo López, actualmente en el exilio.

Advierte que esta medida constituye una violación flagrante tanto de la Constitución como de las obligaciones internacionales del Estado venezolano en materia de derechos humanos, y representa un nuevo intento de criminalizar la disidencia y castigar el ejercicio de la oposición política.

o

Según informaron medios del sistema público estatal de comunicación, Delcy Rodríguez declaró que el 24 de octubre Nicolás Maduro habría presentado un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para retirar la nacionalidad de López. Esta iniciativa, inconstitucional y contraria a los estándares internacionales de derechos humanos, constituye un grave precedente que debe ser repudiado por la sociedad venezolana y la comunidad internacional.

En su anuncio, Rodríguez invocó el artículo 130 de la Constitución (“Los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender la patria, sus símbolos y valores culturales; resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la Nación”). Sin embargo, la medida viola de forma expresa el propio texto constitucional, cuyo artículo 35 establece: “Los venezolanos y venezolanas por nacimiento no podrán ser privados o privadas de su nacionalidad”.

Laboratorio de Paz advierte que en ningún otro artículo de la Carta Magna existe base alguna para interpretar de manera distinta esta garantía. Por su parte, la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela tampoco contempla entre sus sanciones la anulación de la nacionalidad venezolana.

El derecho a la nacionalidad es inderogable

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido, en su Resolución No. 2/23, que la nacionalidad es un derecho humano fundamental e inderogable, protegido por el artículo 20 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Ningún Estado puede privar arbitrariamente a una persona de su nacionalidad, ni siquiera en circunstancias excepcionales.

Además apunta: Retirar la nacionalidad por motivos políticos constituye una forma de persecución incompatible con los principios de igualdad, no discriminación y debido proceso que rigen el sistema interamericano de protección de derechos humanos.

De acuerdo con la CIDH, la privación de nacionalidad solo puede considerarse válida en casos muy excepcionales, como fraude comprobado en su adquisición, y jamás por razones ideológicas o políticas.

o

La misma resolución advierte que toda privación que genere apatridia es arbitraria y está prohibida por el derecho internacional

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha rechazado medidas similares en Nicaragua, donde más de 300 personas fueron declaradas apátridas por el gobierno de Daniel Ortega.

El organismo ratificó que:

“El derecho internacional prohíbe la privación arbitraria de la nacionalidad, incluso por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos. El ejercicio de los derechos fundamentales, como la libertad de expresión, la libertad de reunión u otros derechos asociados a las opiniones políticas de una persona, nunca puede justificar la privación de la nacionalidad”.

Asimismo, el ACNUDH, en su informe “Nicaragua: Persecución más allá de las fronteras”, sostiene:

“La privación de la nacionalidad se ha acompañado de otras medidas represivas, entre ellas la confiscación de bienes, fuentes de ingreso, pensiones y cotizaciones de seguridad social de las víctimas, así como obstáculos a la reunificación familiar que afectan en particular a niñas y niños. Estas acciones buscan situar a las víctimas en una condición de extrema vulnerabilidad, privadas de su identidad jurídica y de la protección del Estado. […] En conjunto, estas medidas parecen haber sido diseñadas deliberadamente para cortar todos los vínculos de las víctimas con su país de origen y borrar su presencia política en el exilio, socavando su eventual retorno como figuras de oposición.”

Reiteramos que, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, solo es legítimo retirar la nacionalidad en casos muy específicos:

a) Fraude o falsedad en su adquisición;

b) Renuncia voluntaria por parte de la persona; y

c) Cambio de nacionalidad por decisión propia o naturalización en otro país.

Un patrón creciente de persecución

El anuncio de Delcy Rodríguez se inscribe en un contexto de criminalización sistemática de la disidencia democrática en Venezuela: cierres de partidos, inhabilitaciones y detenciones arbitrarias.

Usar la nacionalidad como herramienta de castigo político agrava la crisis de derechos humanos y vulnera la identidad jurídica y civil de las personas perseguidas.

Al igual que en el caso nicaragüense, las autoridades venezolanas han aplicado de forma sistemática la anulación de pasaportes como mecanismo de represalia.

También se han documentado incautaciones y confiscaciones de bienes contra personas víctimas de persecución política.

La anulación de la nacionalidad podría convertirse en un nuevo patrón de violaciones graves a los derechos humanos en el país.

Desde Laboratorio de Paz hemos alertado que las autoridades están utilizando el operativo antinarcóticos desplegado en el Mar Caribe como marco de justificación para extender las prácticas de control y represión interna, e intensificar la frontera represiva impuesta tras el desconocimiento de la voluntad popular en las elecciones de 2024.

 

Al invocar supuestas amenazas extraordinarias, el gobierno intenta dotar de legitimidad a medidas que, en la práctica, redefinen los límites del orden constitucional y de los derechos ciudadanos.

 

Este precedente anuncia una nueva fase de represión estructural, que afectará a la disidencia en su conjunto, independientemente de los resultados o la duración del operativo estadounidense.

 

Exhortamos a los Estados miembros de la OEA, a los mecanismos de la ONU y a la comunidad democrática internacional a rechazar públicamente esta medida, exigir el respeto a las garantías del debido proceso y recordar al Estado venezolano que la nacionalidad no puede ser utilizada como arma política ni como mecanismo de venganza.

Instamos, asimismo, a que se mantengan activos todos los mecanismos diplomáticos y de derechos humanos sobre Venezuela, con el fin de contener la deriva autoritaria y antidemocrática de las actuales autoridades del país.

Temas relacionados:

Nacionalidad

TSJ de Maduro

Régimen de Maduro

Leopoldo López

Retiro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Expertos analizan la "guerra de exterminio silenciosa" contra cristianos de todo el mundo que se ha recrudecido en países africanos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es un temor fundado": activista venezolana que no puede regresar a su país denuncia irregularidad migratoria en Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Maduro comenzó esta guerra y el presidente Trump la está terminando": María Corina Machado durante su participación en el America Business Forum

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El poderoso portaaviones USS Gerald Ford está oficialmente en el Atlántico y avanza para unirse al despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Por qué son claves las primeras elecciones locales y estatales bajo el segundo mandato de Donald Trump?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Pete Ricketts - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para EE.UU., el presidente Trump hace lo correcto": senador republicano Pete Ricketts

Zohran Mamdani (AFP)
Zohran Mamdani

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Maduro en el congreso del Psuv
Nicolás Maduro

Maduro dice que le sorprendió cuánto aparece en los medios de EE.UU.: "Soy más famoso que Taylor Swift"

Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. enfrenta el cierre gubernamental más largo de la historia y millones de personas sufren las consecuencias

Accidente de avión en Louisville, Kentucky (AFP)
Accidente aéreo

Accidente de un avión de carga en Louisville, Kentucky, ya deja 11 muertos y hay un número indeterminado de desaparecidos

Más de Actualidad

Ver más
María Elvira Salazar, congresista estadounidense (EFE)
Nicolás Maduro

"Maduro quería una Navidad adelantada, pero Halloween siempre llega primero": María Elvira Salazar lanza enigmático mensaje en medio de despliegue de EE. UU. en el Caribe

Presos políticos en Venezuela

Familia del periodista Joan Camargo introdujo habeas corpus tras más de tres días desaparecido

CÓNDOR - FOTO CANVA
Conservación

Nace Wayra, otro logro para la conservación del Cóndor Andino en Colombia

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Selección Colombia Femenina | Foto: EFE
Selección Colombia Femenina

Con puntaje perfecto, Selección Colombia Femenina es puntera en la Liga de Naciones Sudamericana en su camino al Mundial de 2027

Mundial de Gimnasia Artística 2025 - Foto AFP
COI

COI sanciona a país que, en apoyo a los palestinos, negó visas a israelíes que iban a participar en importante competencia Mundial

María Elvira Salazar, congresista estadounidense (EFE)
Nicolás Maduro

"Maduro quería una Navidad adelantada, pero Halloween siempre llega primero": María Elvira Salazar lanza enigmático mensaje en medio de despliegue de EE. UU. en el Caribe

Presos políticos en Venezuela

Familia del periodista Joan Camargo introdujo habeas corpus tras más de tres días desaparecido

CÓNDOR - FOTO CANVA
Conservación

Nace Wayra, otro logro para la conservación del Cóndor Andino en Colombia

Rescatados en México - Foto por Marina de México
Rescate

Lo que se sabe de 28 adolescentes rescatados por México en una embarcación en el Pacífico

Lula da Silva - Foto: AFP
Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula confirma que se presentará para disputar un cuarto período presidencial en Brasil

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda