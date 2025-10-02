Tras recibir presiones para suspender a Israel por el conflicto en Gaza, el presidente de la FIFA se pronunció al respecto

Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), aseguró que el fútbol "no puede resolver los problemas geopolíticos", luego de recibir presiones para suspender a Israel por el conflicto en la Franja de Gaza.

En un comunicado, el organismo mundial que rige el deporte indicó que en una reunión del Consejo de la FIFA, Infantino "subrayó la importancia de promover la paz y la unidad, particularmente en el contexto de la situación actual en Gaza".

Además, dijo que en la federación están "comprometidos a utilizar el poder del fútbol para unir a la gente en un mundo dividido".

"Nuestros pensamientos están con aquellos que sufren en los numerosos conflictos que existen hoy en día en todo el mundo, y el mensaje más importante que el fútbol puede transmitir en este momento es el de paz y unidad", puntualizó.

En ese contexto, Infantino argumentó que "la FIFA no puede resolver los problemas geopolíticos, pero puede y debe promover el fútbol en todo el mundo aprovechando sus valores unificadores, educativos, culturales y humanitarios".

Para 2022, la FIFA sancionó a Rusia luego de que las fuerzas rusas invadieron Ucrania, esto sin importar que el país había sido sede de la final de la Copa del Mundo cuatro años antes.

En esta ocasión, el organismo no ha tomado una determinación frente al conflicto de Israel en Gaza, incluso cuando la jefe de la Federación Noruega de Fútbol, Lise Klaveness, pidió que se prohibiera al país hebreo.

"Personalmente, creo que si Rusia está fuera, Israel también debería estarlo. Esa es mi opinión personal", dijo Klaveness antes del partido clasificatorio para el Mundial de 2026 frente a Israel, previsto para el 11 de octubre en Oslo.

Israel, que está dentro de las eliminatorias de la confederación europea, ocupa el tercer lugar del "Grupo I" con nueve puntos, al igual que Italia que está de segunda. Mientras que Noruega ocupa el primer lugar con 15 puntos.