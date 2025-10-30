NTN24
Jueves, 30 de octubre de 2025
Donald Trump

“Lo que está haciendo Trump es responder a una amenaza duplicada”: analista sobre ensayos nucleares de Estados Unidos

octubre 30, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El periodista especializado Ignacio Montes de Oca aseveró en NTN24 que la respuesta de Trump es lógica teniendo en cuenta la relación estrecha entre Rusia y China en este tema.

Sorprendió al mundo la inesperada declaración del presidente Donald Trump con la que anunció la reanudación de los ensayos del poderoso arsenal nuclear estadounidense.

El mandatario aseguró que había tomado la decisión debido a que otros países están realizando pruebas similares. Rusia cuestionó la decisión argumentando que no tiene conocimiento de que algún país este ejecutando ensayos de armas nucleares.

Cabe recordar que esta decisión militar de Estados Unidos se produce después de que Rusia afirmara haber probado con éxito un misil de crucero de propulsión nuclear, el Burevest-Nik, y un torpedo de gran tamaño, el Poseidón.

Ignacio Montes de Oca, periodista especializado en asuntos internacionales, se conectó en NTN24 para hablar del tema y aseguró que es completamente comprensible la reacción de Trump de reanudar sus ensayos nucleares teniendo en cuenta el avance que está teniendo Rusia en este campo y la alianza cada vez más estrecha con China.

“La reacción de Trump es una respuesta lógica luego de una serie de pruebas nucleares. Lo peligroso en la carrera nuclear no es solamente las ojivas, sino los vectores, es decir, los aviones que serían capaces de lanzarlas y en ese campo, Rusia no solo está avanzando a pasos agigantados, sino que está multiplicando los medios si se tiene en cuenta la alianza cada vez más estrecha que tienen Rusia y Chine, entonces lo que está haciendo Trump es responder a una amenaza duplicada”, aseguró el invitado.

