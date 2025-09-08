Localizan el cuerpo de una joven trans en balneario de Monagas

La prensa del estado Monagas reseñó que este domingo habitantes cercanos a un balneario en Cedeño encontraron el cuerpo de una chica transgénero.

VEA TAMBIÉN La asesinaron por negarse a tomar pastillas abortivas: esclarecen feminicidio en Yaracuy y detienen a dos o

Aunque el cuerpo estaba inmerso en el agua, la Policía Científica se encarga de investigar si se está frente a un asesinato contra un miembro de la comunidad LBGTIQ.

El hecho consternó al sector Guayatá, parroquia San Félix de Caicara del municipio Cedeño.

De inmediato se supo que la joven era llamada conocida como "La Churry", pero su nombre legal es Kennel Arasme.