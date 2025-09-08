CICPC
Localizan el cuerpo de una joven trans en balneario de Monagas
La muerte ha conmocionado a la comunidad LGTBQ pues sospechan que se trata de un asesinato.
La prensa del estado Monagas reseñó que este domingo habitantes cercanos a un balneario en Cedeño encontraron el cuerpo de una chica transgénero.
Aunque el cuerpo estaba inmerso en el agua, la Policía Científica se encarga de investigar si se está frente a un asesinato contra un miembro de la comunidad LBGTIQ.
El hecho consternó al sector Guayatá, parroquia San Félix de Caicara del municipio Cedeño.
De inmediato se supo que la joven era llamada conocida como "La Churry", pero su nombre legal es Kennel Arasme.