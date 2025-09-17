NTN24
Miércoles, 17 de septiembre de 2025
María Corina Machado

“Lograremos la paz en Colombia cuando exista libertad en Venezuela”: María Corina Machado por aprobación del Senado colombiano de declarar al Cartel de los Soles como organización criminal

septiembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Con esta decisión conjunta, el senado colombiano se suma a la lista de países que acogieron la designación de Estados Unidos al grupo criminal encabezado por Maduro.

Este miércoles, la líder opositora venezolana María Corina Machado se pronunció sobre la decisión del Senado de Colombia de aprobar declarar al Cartel de los Soles como una organización criminal que financia el terrorismo.

Desde su cuenta en la red social X, Machado afirmó: “Nuestro profundo agradecimiento a los valientes senadores de Colombia que el día de ayer aprobaron la designación del Cártel de los Soles como organización criminal transnacional y terrorista”.

“La historia, el presente y el futuro de Colombia y Venezuela están irremediablemente unidos. Lograremos la paz en Colombia cuando exista libertad en Venezuela. Falta poco”, puntualizó.

La iniciativa, presentada por el senador J.P. Hernández de Alianza Verde y la senadora Paola Holguín del Centro Democrático, logró superar la mayoría requerida con 33 votos a favor y 20 en contra.

El texto aprobado señala al cartel, que según Estados Unidos estaría liderado por Nicolás Maduro, de participar en actividades como lavado de activos y financiamiento a grupos terroristas.

Por su parte, el senador Hernández se refirió a la iniciativa, horas antes de la aprobación, diciendo que su aprobación es una oportunidad de protesta ante la descertificación por parte de la unión americana.

o

“Es una buena oportunidad para que el Senado en coherencia y en protesta por esa descertificación que recibimos por parte de Estados Unidos por culpa del mal manejo que Gustavo Petro le ha dado al narcotráfico, declaremos a esta organización como un grupo delincuencial y terrorista”, afirmó el senador colombiano.

La proposición "declara políticamente al denominado 'Cartel de los Soles' como una organización criminal transnacional, vinculada al narcotráfico, el lavado de activos y el financiamiento de grupos terroristas, lo que constituye una grave amenaza contra los derechos humanos de los habitantes del territorio colombiano, la estabilidad institucional, la seguridad nacional, el orden constitucional y la integridad".

"Varios senadores radicamos esta proposición para declarar al Cartel de los Soles como una organización criminal y terrorista que le está haciendo mucho daño a la región", dijo el senador del partido Alianza Verde Jonathan Ferney Pulido 'Jota Pe' Hernández en un video subido a X.

"La posición de Petro es diferente, él es amigo incondicional del régimen de Maduro, nosotros lo rechazamos", agregó Hernández.

Con esta decisión conjunta el senado colombiano se suma a la lista de países que acogieron la designación de Estados Unidos al grupo criminal encabezado por Nicolás Maduro.

A comienzos de mes el congreso de Perú aprobó declarar también como organización terrorista al Cartel de los Soles.

Ecuador, Argentina, Paraguay y República Dominicana ya lo habían designado previamente de tal manera.

El Parlamento Europeo, por su parte, aprobó la semana pasada una resolución que pide a la Unión Europea incluir al Cartel de los Soles en su lista de organizaciones terroristas.

