NTN24
Lunes, 15 de septiembre de 2025
Lunes, 15 de septiembre de 2025
María Claudia Tarazona

"Los colombianos no podemos dejar que Petro nos defina, un personaje como ese no puede definir la identidad de un país": María Claudia Tarazona

septiembre 15, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Noche
La charla completa entre la viuda de Miguel Uribe con José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, fue transmitida en su totalidad en el programa La Noche de NTN24.

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, líder político asesinado, aseguró en entrevista con Noticias RCN que "los colombianos no podemos dejar que Petro nos defina", pues no considera que el actual presidente de Colombia sea un referente: "un personaje como ese no puede definir la identidad de un país".

La entrevista, realizada por José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, ha dado de qué hablar sobre todo por las declaraciones de Tarazona relacionadas con una presunta amenaza por parte de la senadora María Fernanda Cabal, quien, temiendo con que Tarazona incursionara en la política, le habría dejado claro que ella "no conocía el país".

o

Tarazona, además de la controversial declaración sobre Cabal, que la funcionaria negó más adelante, habló también sobre su amor por el país y afirmó que no tenía intenciones de irse a vivir en el extranjero, sino que, por el contrario, se quedaría e iba a continuar defendiendo a Colombia de aquellos que no hablaban muy bien del territorio, aunque la situación estuviese "compleja".

"Están pasando cosas muy difíciles, pero siempre hay que pensar que eso no nos define como colombianos. Que tengamos un presidente y unos aliados de un presidente haciendo lo que hacen, no nos convierte ni en el peor país ni en el país más malo. Los colombianos no podemos dejar que Petro nos defina, un personaje como ese no puede definir la identidad de un país", aseguró.

En esa misma línea, Tarazona despejó las dudas acerca de si va o no a hacer política asegurando que por el momento no lo tiene planeado, pues se encuentra lidiando con el dolor "más fuerte" de su vida, al tiempo que está al cuidado de sus hijos y de lo que esto ha significado para su familia.

o

Cuando Acevedo le planteó el hipotético caso a Tarazona de que el presidente Petro la hubiese llamado luego del fallecimiento de Uribe Turbay, Tarazona señaló, sin dudarlo, que lo habría tratado de "descarado" y "atrevido".

La familia del precandidato presidencial víctima de un magnicidio durante un acto político, cabe resaltar, decidió que el Gobierno no hiciera presencia en el funeral luego de enterarse que la vicepresidente Francia Márquez tenía intenciones de asistir.

"Fui donde una persona que podía incidir en eso y le digo 'si el señor presidente, la señora vicepresidente o alguien de su gabinete llega a la Catedral, yo voy a tener que coger el micrófono y pedirles que se salgan. Entonces voy a pedirles el favor que no me hagan pasar por esa situación porque inexorablemente lo voy a hacer'", contó Tarazona.

La politóloga reiteró que en ningún momento quiso la "compañía de Petro ni de ninguno de sus aliados", pues no quería que la memoria de un ser "tan magnífico como Miguel", tuviera la presencia de "gente tan deshonrosa como ellos".

o

Tarazona, entretanto, se mostró en desacuerdo con la sanción de siete años de cárcel en un centro de atención especializada para el joven sicario que atentó contra la vida de Uribe Turbay, pues explicó que no era una medida que a largo plazo corrigiera su proceder.

Temas relacionados:

María Claudia Tarazona

Miguel Uribe Turbay

Gobierno Petro

Atentado a Miguel Uribe Turbay

Gustavo Petro

María Fernanda Cabal

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Los colombianos no podemos dejar que Petro nos defina, un personaje como ese no puede definir la identidad de un país": María Claudia Tarazona

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Tenemos pruebas; todo lo que tienen que hacer es ver la carga que quedó esparcida por todo el océano": Trump tras hundir segunda narcolancha venezolana

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El republicano Díaz-Balart lanzó dura advertencia a Maduro si no deja el poder en Venezuela: "Quedar en polvo y en una bolsa plástica"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Las protestas en la Vuelta a España fueron un hito justificable o un acto bochornoso sin precedentes?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Qué efectos tendría para Colombia la descertificación, por parte de Estados Unidos, de la lucha contra las drogas?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Cuáles son las consecuencias de una posible descertificación de EE. UU. a Colombia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Charlie Kirk, influencer conservador asesinado, junto a su esposa Erika Kirk
Charlie Kirk

“Siempre decía que cuando se fuera, quería ser recordado por su valentía”: Erika Kirk, esposa del influencer conservador Charlie Kirk asesinado en la Universidad de Utah

Persecución del régimen a familias de opositores
Venezuela

Maduro revive la práctica más siniestra de las dictaduras: castigar a las familias de quienes se atreven a pensar distinto

Excavadora cerca del lugar donde se derrumbó una mina ilegal de oro que dejó a siete mineros atrapados en Colombia | Foto: AFP
Mineros

Al menos siete mineros quedaron atrapados tras el derrumbe de una mina ilegal en el suroeste de Colombia

Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez (EFE)
Narcotráfico

"En 90 segundos mostraremos el terror de Estado que se vive en Venezuela": creador se la serie 'Narcoterroristas', que expone el vínculo del Cartel de los Soles con la dictadura de Maduro

Jair Bolsonaro | Foto: EFE
Jair Bolsonaro

“Lo que vimos ayer fue una venganza y una reacción a todo lo que Bolsonaro significó en Brasil en los últimos años”: Marcel van Hattem, diputado federal, sobre la condena contra el expresidente

Más de Actualidad

Ver más
Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

Petro responde a resolución del Parlamento Europeo y asegura que el posible asesino de Miguel Uribe Turbay "vive en Europa"

Régimen de Nicolás Maduro | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Está mandando el mensaje de que van por ellos": Iván Simonovis sobre efecto en el régimen de Maduro del despliegue militar en el Caribe

María Cipriani y su esposo, el preso político venezolano, Perkins Rocha - Fotos: NTN24 / EFE
Perkins Rocha

"Desde hace 365 días tenemos la vida en pausa": esposa de Perkins Rocha quien relata que su esposo habría sido movido "a una celda sin ventilación"

Opinión

Ver más
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Egan Bernal | Foto: EFE
Egan Bernal

Egan Bernal fue multado por una irregularidad durante la etapa 20 de la Vuelta a España

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner - Foto EFE
Tenis

Las sentidas palabras de Carlos Alcaraz a Jannik Sinner tras vencerlo en la final del US Open y arrebatarle la primera posición del ranking ATP

La canción venezolana que figura entre las mejores canciones de cumpleaños | Foto Canva
Venezuela

La canción venezolana que figura entre las mejores para escuchar en fecha especial según la revista Billboard

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

Petro responde a resolución del Parlamento Europeo y asegura que el posible asesino de Miguel Uribe Turbay "vive en Europa"

La mayoría son militantes de Primero Justicia
Liberación de presos políticos

Maduro excarcela a una docena de presos políticos, entre ellos Américo De Grazia y todos los detenidos en la Alcaldía de Maracaibo

Régimen de Nicolás Maduro | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Está mandando el mensaje de que van por ellos": Iván Simonovis sobre efecto en el régimen de Maduro del despliegue militar en el Caribe

Freddy Ñáñez, ministro de Comunicaciones del régimen venezolano / Embarcación cargada de drogas procedente de Venezuela - Fotos: EFE / X
Despliegue militar

Régimen madurista acusa a EE. UU. de crear con IA el video sobre el ataque a una embarcación que partió de Venezuela cargada de drogas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda