"Los colombianos no podemos dejar que Petro nos defina, un personaje como ese no puede definir la identidad de un país": María Claudia Tarazona

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, líder político asesinado, aseguró en entrevista con Noticias RCN que "los colombianos no podemos dejar que Petro nos defina", pues no considera que el actual presidente de Colombia sea un referente: "un personaje como ese no puede definir la identidad de un país".

La entrevista, realizada por José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, ha dado de qué hablar sobre todo por las declaraciones de Tarazona relacionadas con una presunta amenaza por parte de la senadora María Fernanda Cabal, quien, temiendo con que Tarazona incursionara en la política, le habría dejado claro que ella "no conocía el país".

Tarazona, además de la controversial declaración sobre Cabal, que la funcionaria negó más adelante, habló también sobre su amor por el país y afirmó que no tenía intenciones de irse a vivir en el extranjero, sino que, por el contrario, se quedaría e iba a continuar defendiendo a Colombia de aquellos que no hablaban muy bien del territorio, aunque la situación estuviese "compleja".

"Están pasando cosas muy difíciles, pero siempre hay que pensar que eso no nos define como colombianos. Que tengamos un presidente y unos aliados de un presidente haciendo lo que hacen, no nos convierte ni en el peor país ni en el país más malo. Los colombianos no podemos dejar que Petro nos defina, un personaje como ese no puede definir la identidad de un país", aseguró.

En esa misma línea, Tarazona despejó las dudas acerca de si va o no a hacer política asegurando que por el momento no lo tiene planeado, pues se encuentra lidiando con el dolor "más fuerte" de su vida, al tiempo que está al cuidado de sus hijos y de lo que esto ha significado para su familia.

Cuando Acevedo le planteó el hipotético caso a Tarazona de que el presidente Petro la hubiese llamado luego del fallecimiento de Uribe Turbay, Tarazona señaló, sin dudarlo, que lo habría tratado de "descarado" y "atrevido".

La familia del precandidato presidencial víctima de un magnicidio durante un acto político, cabe resaltar, decidió que el Gobierno no hiciera presencia en el funeral luego de enterarse que la vicepresidente Francia Márquez tenía intenciones de asistir.

"Fui donde una persona que podía incidir en eso y le digo 'si el señor presidente, la señora vicepresidente o alguien de su gabinete llega a la Catedral, yo voy a tener que coger el micrófono y pedirles que se salgan. Entonces voy a pedirles el favor que no me hagan pasar por esa situación porque inexorablemente lo voy a hacer'", contó Tarazona.

La politóloga reiteró que en ningún momento quiso la "compañía de Petro ni de ninguno de sus aliados", pues no quería que la memoria de un ser "tan magnífico como Miguel", tuviera la presencia de "gente tan deshonrosa como ellos".

Tarazona, entretanto, se mostró en desacuerdo con la sanción de siete años de cárcel en un centro de atención especializada para el joven sicario que atentó contra la vida de Uribe Turbay, pues explicó que no era una medida que a largo plazo corrigiera su proceder.