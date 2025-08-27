Siete años de cárcel en un centro de atención especializada pagará el joven sicario que asesinó a Miguel Uribe Turbay

Un juez condenó a siete años de cárcel en un centro de atención especializada al menor de 15 años que asesinó al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay tras dispararle cuando realizaba un acto de campaña en Modelia, Bogotá, el pasado 7 de junio.

La lectura de la sentencia por parte del juez de conocimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) en contra del joven sicario indica deberá permanecer siete años privado de libertad.

“La decisión precisa que el menor de edad deberá permanecer siete años privado de libertad en un centro de atención especializada”, informó la Fiscalía.

El menor vinculado al atentado contra el senador colombiano aceptó los cargos en su contra el pasado 5 de agosto durante una audiencia de reserva.

Los tres delitos por los que fue imputado el menor son: homicidio agravado en grado de tentativa, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.