NTN24
Sábado, 20 de septiembre de 2025
María Corina Machado

"Los hemos dejado ya completamente solos": María Corina Machado anticipa lo que "va a ocurrir" en Venezuela y comparte esperanzador mensaje sobre el fin del régimen de Maduro

septiembre 20, 2025
Por: David Esteban Pinzón
María Corina Machado durante un acto político en Caracas, Venezuela, antes de las elecciones de 2024 - Foto EFE
La líder opositora se refirió a sus seguidores e hizo un llamado a desechar "todo el ruido y la mentira" propagada por el régimen.

María Corina Machado, líder opositora venezolana, compartió este sábado un esperanzador mensaje en su cuenta oficial de TikTok sobre el fin del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

"Mis queridos venezolanos, queridos equipos, seguimos avanzando en los preparativos para levantar de una vez esta Venezuela nueva, buena, luminosa, que todos añoramos. Ustedes se acuerdan cómo nos preparamos de cara a las elecciones el 28 de julio, durante meses, día a día, hasta que llegó la noche previa y en vigilia, en familia, todos estábamos listos para esa gran gesta ciudadana", dijo Machado.

Con un video grabado por ella misma, la fundadora y coordinadora nacional del movimiento político Vente Venezuela indicó que la ciudadanía nuevamente está lista para un golpe de justicia "de la mano de Dios y de nuestros santos José Gregorio Hernández y la Madre Rendiles", dos figuras religiosas importantes para los venezolanos creyentes.

"Lo hacemos unidos, en oración y en organización. Y eso es lo que quiero pedirles, porque todos somos necesarios. Tú sabes lo que está pasando. Ya está pasando y sabes lo que va a pasar. Por eso te quiero pedir hoy algo muy especial: quiero que visualices, que te imagines todo lo que vamos a hacer estos días y lo que va a ocurrir ese día. Las personas que puedes contactar, que puedes unir a esa gran celebración y unión de Venezuela", indicó Machado.

Asimismo, la líder política aseguró que en las próximas semanas las calles de Venezuela estarán llenas de ciudadanos que podrán ver "a tantos" de sus familiares y amigos más queridos, "nuestros hijos, regresando a casa".

Con una ilusión evidente por el inminente fin del régimen venezolano, Machado pidió a su comunidad de seguidores no perder el foco ni el objetivo, así como desechar "todo el ruido y la mentira".

Los hemos ya dejado completamente solos. Nosotros vamos adelante, preparados para el momento que se acerca

Junto con la publicación del video, Machado compartió "la oración de esta semana", en aras de preparar a sus seguidores para el 19 de octubre, día de la canonización de José Gregorio y la Madre Rendiles.

"Venezuela será libre. Esto está pasando y vamos juntos de la mano de Dios hasta el final", concluyó la además ingeniera industrial y profesora de 57 años.

El mensaje de Machado se da en medio de una tensión evidente entre el régimen venezolano y la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

El mandatario republicano ha endurecido sus políticas para salvaguardar la seguridad nacional y democrática de Estados Unidos, por lo que ha implementado una serie de medidas.

Actualmente hay un despliegue militar en el mar Caribe con el que Trump busca hacer frente a los carteles de la droga en la región, dentro de los que se encuentra el que Washington designó como organización terrorista, el Cartel de los Soles.

La Casa Blanca indica que ese grupo criminal es encabezado por Maduro y meses atrás aumentó la recompensa a 50 millones de dólares por información que lleve hacia su captura.

