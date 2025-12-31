NTN24
Miércoles, 31 de diciembre de 2025
Colombia

Los países de Latinoamérica con más Patrimonios de la Humanidad: Colombia supera los cinco

diciembre 31, 2025
Por: Laura Talero Rojas
América Latina | Foto Canva
La región destaca por su gran cantidad de Patrimonios, lo que impulsa su protección y valor universal.

América Latina cuenta con el mayor número de Patrimonios de la Humanidad reconocidos por la UNESCO, lo que significa que el sitio posee un valor universal excepcional, ya sea cultural o natural.

Además, cuenta como un legado insustituible que debe ser protegido para las generaciones futuras, pertenecientes a toda la humanidad, no solo a un país, y siendo ejemplo de la herencia común.

Asimismo, este título de honor subraya la importancia del sitio, lo que implica ciertos cuidados como la protección y preservación del lugar, obligando a protegerlo contra amenazas como conflictos, cambios climáticos y turismo masivo.

Cabe resaltar que en la clasificación están los culturales que son monumentos, ciudades y sitios arqueológicos, seguido están los naturales, como parques nacionales y maravillas geológicas y finalmente los mixtos que combinan ambos.

Los países que tienen más Patrimonios de la Humanidad:

1. México

La nación cuenta con 36 en total, los cuales incluyen 28 culturales, 6 naturales y 2 mixtos. Los más destacados son el Centro Histórico de la Ciudad de México y Xochimilco, Teotihuacán y Chichén Itzá, Sian Ka'an y la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca, Calakmul y el Valle de Tehuacán-Cuicatlán.

2. Brasil

De acuerdo con el medio El Ceo, Brasil tiene 25 Patrimonios de la Humanidad, abarcando desde ciudades históricas como Ouro Preto y Olinda, maravillas naturales como las Cataratas del Iguazú y la Amazonía, hasta obras maestras arquitectónicas modernas en Brasília y el complejo de Pampulha, incluyendo también sitios mixtos como Paraty y sus ecosistemas.

3. Argentina

Argentina se posiciona en el top con 5 patrimonios naturales, 7 culturales materiales y 3 inmateriales. Los más destacados son los Parques Nacionales Los Glaciares e Iguazú, la Cueva de las Manos, las Misiones Jesuíticas, la Quebrada de Humahuaca, y expresiones culturales como el Tango, destacándose también el sitio moderno de Le Corbusier y el Museo ESMA.

4. Perú

Perú tiene 13 sitios declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO, incluyendo maravillas naturales como Machu Picchu y el Parque Nacional Huascarán, sitios arqueológicos como Chavín y Chan Chan, centros históricos como Lima y Cusco, ciudades sagradas como Caral, y obras de ingeniería como el Qhapaq Ñan (Camino Inca) y el Complejo Arqueoastronómico Chankillo, además de las famosas Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa.

5. Colombia

El país entra en el top con importantes bienes en la lista, ya que tiene 9 sitios declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO, incluyendo ciudades coloniales como Cartagena y Mompox, sitios arqueológicos como San Agustín y Tierradentro, ecosistemas naturales como Los Katíos, Malpelo y Chiribiquete, el cultural Paisaje Cultural Cafetero, y parte del sistema vial andino Qhapaq Ñan. Estos reconocimientos protegen la rica herencia hispánica, precolombina y natural del país.

 

Finalmente, la designación por parte de la UNESCO atrae atención internacional, fomenta la cooperación y algunas veces facilita la obtención de fondos y apoyo técnico.

