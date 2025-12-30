NTN24
Martes, 30 de diciembre de 2025
Martes, 30 de diciembre de 2025
Redes sociales

Murió la mujer que se hizo famosa por su peculiar restauración a un retrato de Cristo que después se convirtió en meme

diciembre 30, 2025
Por: Redacción NTN24
Obra restaurada de Cristo en España - AFP
Obra restaurada de Cristo en España - AFP
La fundación que gestiona el santuario donde está la pintura anunció la noticia.

Cecilia Giménez, una anciana española que en 2012 se convirtió en una insólita estrella mundial tras la fallida restauración a un retrato de Cristo que provocó risas en el mundo digital, falleció a los 94 años.

Así lo anunció mediante un mensaje en Facebook la fundación que gestiona el santuario Nuestra Señora de la Misericordia, donde hoy en día sigue expuesto el cuadro.

o

"En agosto de 2012, salió a la luz la famosa restauración del Ecce homo de Borja, que debido al mal estado de conservación que presentaba, Cecilia, con la mejor intención decidió repintar la obra encima", recordó la entidad.

En su mensaje en la red social, la fundación aseguró que la mujer “se convirtió en uno de los personajes más famosos de 2012” y que hoy en día “sigue despertando interés, no sólo en las personas que se acercan hasta el Santuario de Misericordia sino también en diferentes medios de comunicación”.

A mediados de 2012, la octogenaria mujer captó la atención mundial cuando por internet se propagó su peculiar restauración a un fresco pintado por un artista local sobre la pared de un santuario barroco en Borja.

Y es que la cabellera con aspecto de pelaje de mono, la boca difuminada y la nariz mal perfilada producto de su afición no tenían nada que ver con la obra original: 'Ecce Homo' de trazos finos con una corona de espinas pintado por Elías García Martínez en la década de 1910.

o

Su curiosa "restauración" provocó inmediatamente miles de reacciones de los internautas, que dieron lugar a imitaciones y memes en todo el mundo a partir de retratos del entonces rey de España, Michael Jackson u Homero Simpson.

Más allá de la viralidad en las redes sociales, su restauración también sirvió para atraer a unos 57.000 visitantes al santuario de Nuestra Señora de la Misericordia al año siguiente, pues buscaban sacarse una fotografía junto al Cristo desfigurado.

Temas relacionados:

Redes sociales

Muerte

España

Memes

Mundo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Acorralado por EE. UU., el régimen de Maduro ahora amenaza con ejecutar a presos políticos: sus familiares dan escabrosos relatos de lo que padecen a diario

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Los sectores de la economía estadounidense que dependen de la mano de obra extranjera están sintiendo el efecto nocivo”: experto sobre deportaciones masivas en EE.UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto explica el alcance de los drones iraníes por los que EE. UU. sancionó a empresas de Venezuela acusándolas de "proliferar armas mortales"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Hemos sumado 17 personas que han muerto bajo custodia": director de la ONG Foro Penal denuncia crímenes del régimen de Maduro contra prisioneros políticos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (Canva)
Presos políticos

Acorralado por EE. UU., el régimen de Maduro ahora amenaza con ejecutar a presos políticos: sus familiares dan escabrosos relatos de lo que padecen a diario

Migración en Estados Unidos | Foto: EFE
Migración en Estados Unidos

“Los sectores de la economía estadounidense que dependen de la mano de obra extranjera están sintiendo el efecto nocivo”: experto sobre deportaciones masivas en EE.UU.

Foto de referencia
Sanciones

¿Qué significa que Estados Unidos haya impuesto sanciones a 10 personas y entidades por el comercio de drones entre Irán y Venezuela?

Salario mínimo en Colombia - Foto de referencia Canva
Economía

¿Qué impacto tiene para la economía de Colombia el aumento del 23% del salario mínimo anunciado por Petro?

Nicolás Maduro - Foto AFP/ Presos políticos - Foto de referencia Canva
Presos políticos en Venezuela

"Hemos sumado 17 personas que han muerto bajo custodia": director de la ONG Foro Penal denuncia crímenes del régimen de Maduro contra prisioneros políticos

Más de Entretenimiento

Ver más
La Toya Jackson | Foto: EFE
Artistas

La Toya Jackson, hermana de Michael Jackson, causa preocupación en redes tras publicar nuevas fotografías

Sofía Vergara, actriz colombiana - Foto de EFE
Sofía Vergara

Él es empresario estadounidense con el que Sofía Vergara habría iniciado un nuevo romance

El cantante puertorriqueño Bad Bunny (AFP)
Bad Bunny

Colombia fue de los pocos países en los que Bad Bunny no fue el más escuchado en Spotify, fue superado por un joven artista

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Los venezolanos somos una nación liberal

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Navidad con 2,156 presos políticos en tiranías de Venezuela, Cuba y Nicaragua

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Bryan Stern, veterano de guerra y fundador de la organización Grey Bull Rescue, reveló a NTN24 que la extracción de María Corina Machado de Venezuela fue la operación más arriesgada de su carrera.
María Corina Machado, Nobel de Paz

"No le pedimos permiso a nadie; no respondemos ante nadie": hablamos con el líder del operativo de rescate de María Corina Machado

Salario mínimo en Colombia - Foto de referencia Canva
Economía

¿Qué impacto tiene para la economía de Colombia el aumento del 23% del salario mínimo anunciado por Petro?

Marchas a nivel mundial en favor de María Corina Machado - Fotos: AFP
María Corina Machado

“Este galardón es una validación internacional de la lucha democrática en Venezuela”: Coordinadora de Vente Venezuela en EE. UU.

Narges Mohammadi - Foto AFP
Irán

Irán arresta a la activista ganadora del Premio Nobel 2023 Narges Mohammadi

Jorge Giménez, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol - Foto de referencia: EFE
Vinotinto

El presidente la FVF dice que "no hace falta traer a un DT extranjero" a la Vinotinto en caso de que al Mundial 2030 clasifiquen todas las selecciones de la Conmebol

Santiago Peña/ María Corina Machado - Fotos AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

Presidente Peña esperará en Oslo a María Corina Machado para felicitarla por el Nobel; asegura que "la única forma" de enfrentar al Cartel de los Soles es con gobiernos organizados

Nicolás Maduro | Foto AFP
Despliegue militar

Expresidente latinoamericano expresó su “solidaridad” con el régimen de Maduro ante el despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre