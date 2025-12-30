Murió la mujer que se hizo famosa por su peculiar restauración a un retrato de Cristo que después se convirtió en meme

Cecilia Giménez, una anciana española que en 2012 se convirtió en una insólita estrella mundial tras la fallida restauración a un retrato de Cristo que provocó risas en el mundo digital, falleció a los 94 años.

Así lo anunció mediante un mensaje en Facebook la fundación que gestiona el santuario Nuestra Señora de la Misericordia, donde hoy en día sigue expuesto el cuadro.

"En agosto de 2012, salió a la luz la famosa restauración del Ecce homo de Borja, que debido al mal estado de conservación que presentaba, Cecilia, con la mejor intención decidió repintar la obra encima", recordó la entidad.

En su mensaje en la red social, la fundación aseguró que la mujer “se convirtió en uno de los personajes más famosos de 2012” y que hoy en día “sigue despertando interés, no sólo en las personas que se acercan hasta el Santuario de Misericordia sino también en diferentes medios de comunicación”.

A mediados de 2012, la octogenaria mujer captó la atención mundial cuando por internet se propagó su peculiar restauración a un fresco pintado por un artista local sobre la pared de un santuario barroco en Borja.

Y es que la cabellera con aspecto de pelaje de mono, la boca difuminada y la nariz mal perfilada producto de su afición no tenían nada que ver con la obra original: 'Ecce Homo' de trazos finos con una corona de espinas pintado por Elías García Martínez en la década de 1910.

Su curiosa "restauración" provocó inmediatamente miles de reacciones de los internautas, que dieron lugar a imitaciones y memes en todo el mundo a partir de retratos del entonces rey de España, Michael Jackson u Homero Simpson.

Más allá de la viralidad en las redes sociales, su restauración también sirvió para atraer a unos 57.000 visitantes al santuario de Nuestra Señora de la Misericordia al año siguiente, pues buscaban sacarse una fotografía junto al Cristo desfigurado.