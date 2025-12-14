NTN24
Domingo, 14 de diciembre de 2025
Australia

Los sospechosos del tiroteo en una playa de Australia habrían sido padre e hijo, según las autoridades

diciembre 14, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Tiroteo en una playa de Australia / FOTO: EFE
En rueda de prensa la policía dio esta información y agregaron que el padre falleció y el hijo está hospitalizado.

Los dos sospechosos que dispararon y mataron a 15 personas en una festividad judía en la popular playa de Bondi, en Sídney, eran un padre de 50 años y su hijo de 24, reportó el lunes la policía australiana.

"El hombre de 50 años falleció. El de 24 años se encuentra actualmente en el hospital", declaró en rueda de prensa el comisario de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, que precisó que las autoridades no están buscando a ningún otro sospechoso.

"La policía puede confirmar que 16 personas fallecieron y 40 permanecen hospitalizadas tras el tiroteo de ayer", dijo en X la policía de Nueva Gales del Sur, en la madrugada del lunes.

Este balance de 16 fallecidos incluye a uno de los sospechosos, que murió durante la balacera, precisó después la policía.

Dos hombres abrieron fuego el domingo en Bondi Beach, una de las playas más populares de Australia, contra cerca de 1.000 personas que celebraban la festividad judía de Janucá, un ataque calificado de "terrorista" y "antisemita" por las autoridades.

