NTN24
Lunes, 22 de septiembre de 2025
Lunes, 22 de septiembre de 2025
Concordia 2025

"Maduro está angustiado, le tienen el pie en el cuello": expresidente Iván Duque sobre carta de la cabeza del régimen a Donald Trump

septiembre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
En el marco del 80 aniversario de la Asamblea General de la ONU, el expresidente de Colombia aseguró que Nicolás Maduro está tratando buscar una salida diplomática cuando “en realidad debería estar buscando asilo”.

En el marco del 80 aniversario de la Asamblea General de la ONU, el expresidente de Colombia Iván Duque se refirió a la carta que le habría enviado Nicolás Maduro al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que aboga por el diálogo en este momento de ofensiva en el Mar Caribe.

“Él está angustiado porque está bajo presión, le tienen el pie en el cuello. Primero, porque se cumplió algo evidente y necesario: la declaratoria del Cártel de los Soles como grupo narco-terrorista. Segundo, se aumentó la recompensa a 50 millones de dólares. Además, se han empezado a hacer operaciones de carácter militar contra el narcotráfico, la primera vez que Estados Unidos militariza su lucha contra el narcotráfico”, dijo.

De acuerdo con Duque, Nicolás Maduro está tratando buscar una salida diplomática cuando en realidad debería estar buscando “asilo”.

o

“La ofensiva contra el narcotráfico y la presencia de fuerzas de Estados Unidos en el Caribe lo tienen en un nivel de presión que no conocía. Ahora está tratando de arrodillarse, buscando una salida diplomática, cuando en realidad la única salida que le corresponde a un terrorista es el sometimiento a la justicia. Más bien que vaya buscando dónde pedir asilo y que permita que Venezuela recupere su institucionalidad y que venga un reverdecer de la democracia”, afirmó.

Respecto a la relación entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro, el expresidente indicó que Petro “ha defendido la usurpación que hizo del proceso democrático que ganó Edmundo González” en las elecciones de Venezuela.

“Ha visitado a Nicolás Maduro más veces de lo que ha visitado muchas regiones del país. Ha defendido la usurpación que él hizo del proceso democrático que ganó Edmundo González de manera diáfana y, además, ha insinuado poner la fuerza pública de Colombia al servicio de la protección del régimen narco-dictatorial de Nicolás Maduro. Entonces, sí son aliados y amigos, se identifican, se quieren y, sobre todo, se protegen en sus estilos y formas de gobernar”, puntualizó.

o

Además, se pronunció sobre la relación entre Estados Unidos y Colombia. “Las relaciones entre Estados Unidos y Colombia son las relaciones de Estados Unidos con el gobierno Petro, porque el gobierno Petro ha permitido un crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos, ha empoderado a los criminales, ha reducido los grupos manuales de erradicación a mínimos históricos”, afirmó.

“Tenemos los niveles de incautaciones como porcentaje de la producción potencial más bajos en décadas. Entonces, Estados Unidos no habla de certificados, pero hizo una diferenciación entre la fuerza pública, la institucionalidad y el gobierno Petro. Esperamos que esta horrible noche pase en el 2026 y que podamos volver a tener un gobierno que genere credibilidad y confianza, porque las cosas se ven por hechos. Estados Unidos no ha tenido embajador en propiedad en Colombia durante todo el gobierno Petro”, agregó.

Respecto a si el gobierno Petro cumplirá con las exigencias que pone Estados Unidos para no retirar la ayuda, duque aseguró que “si no cumplen ni siquiera con las promesas que ellos le hicieron al país, menos van a cumplir con las exigencias".

“No tienen ningún interés. Es un gobierno que no tiene capacidad gerencial, es un gobierno del gremio administrativo, un gobierno de improvisación, que desorienta al país. Claramente, no tengo ninguna expectativa de que vayan a cumplir con ninguna meta. Por eso creo que tenemos que generar una gran coalición en Colombia, una gran fuerza de unidad que permita derrotar este régimen de populismo que ha establecido Gustavo Petro”, puntualizó.

Temas relacionados:

Concordia 2025

Iván Duque

Nicolás Maduro

Venezuela

Trump

Carta

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Vemos que esas sanciones no van encaminadas a que tengan un contenido reparador”: Carolina Charry, hija de diputado asesinado por las FARC, sobre sentencia de la JEP contra excabecillas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Abogado analiza la ley que busca juzgar como adultos a menores de 14 años en Washington D.C.: "Ha fallado la tesis de la rehabilitación"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

María Corina Machado y Edmundo González piden apoyo ante la ONU para restablecer la democracia en Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Están buscando indulgencia, a lo mejor quieren irse": expertos analizan la carta que envió el régimen a Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Representan una amenaza para todos, es la mayor crisis que enfrenta nuestro hemisferio": embajador de EE. UU. en Haití sobre los carteles de la droga en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Maduro está angustiado, le tienen el pie en el cuello": expresidente Iván Duque sobre carta de la cabeza del régimen a Donald Trump

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Edmundo González y María Corina Machado | Foto: AFP
Asamblea General de la ONU

María Corina Machado y Edmundo González piden apoyo ante la ONU para restablecer la democracia en Venezuela

Donald Trump y Nicolás Maduro (AFP)
Donald Trump

"Están buscando indulgencia, a lo mejor quieren irse": expertos analizan la carta que envió el régimen a Trump

Henry Wooster/ Embarcación con droga en el Caribe - Fotos AFP
Concordia 2025

"Representan una amenaza para todos, es la mayor crisis que enfrenta nuestro hemisferio": embajador de EE. UU. en Haití sobre los carteles de la droga en el Caribe

Foto: Donald Trump (AFP) - Redes Sociales
Donald Trump

Presidente Trump publica video de las milicias en Venezuela con sarcástico mensaje: "¡Una amenaza muy seria!"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"Ya no hay barcos, estamos buscando más": Trump habla sobre operativos del Comando Sur en el Caribe

Más de Política

Ver más
Motivos detrás de la gira de Marco Rubio por América Latina | Foto EFE
La Tarde

Experta explica la importancia de la visita de Marco Rubio a México: "Las cuerdas están sumamente estiradas"

Henrique Capriles, político venezolano - Foto: EFE
Henrique Capriles

"Me he convertido en el saco donde todo el mundo golpea para pagar su frustración": dirigente político venezolano Henrique Capriles

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano junto a Alex Saab, colaborador del régimen venezolano - Foto de referencia: EFE
Álex Saab

Alex Saab, señalado de ser testaferro de Maduro, es grabado en el alistamiento militar que busca "defender la soberanía de Venezuela"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
USS Lake Erie - Foto AFP/ Foto extraída de MarineTraffic
Despliegue militar de Estados Unidos

El poderoso barco USS Lake Erie ya está en el Caribe para sumarse al despliegue militar de Estados Unidos cerca de las costas de Venezuela

Presos políticos

Dos presos políticos excarcelados en Venezuela tienen ciudadanía italiana: Tajani asegura que mantienen esfuerzos para liberarlos a todos

Senador del PRI Alejandro "Alito" Moreno y el diputado de Morena, Gerardo Fernández Noroña | Fotos: AFP-EFE
Senado de México

Con golpes y empujones: la fuerte pelea que protagonizaron el presidente del Senado y un congresista del PRI en México

Narcotráfico en Venezuela

Trinidad y Tobago incautó alijo de droga presuntamente proveniente de Venezuela

Venezuela ante Colombia por Eliminatorias - Foto: EFE
La Vinotinto

Revelan la confusión que hubo en Maturín durante el encuentro de La Vinotinto ante Colombia: la gente creyó que Brasil le había empatado a Bolivia

El español Carlos Alcaraz, campeón del US Open 2025 - AFP
Deportes

No le bastó con raparse la cabeza: Carlos Alcaraz sorprendió a sus seguidores con un nuevo cambio de look tras ganar el US Open

Nuevos teléfonos inteligentes iPhone - Captura video Apple
Tecnología

Nuevo iPhone 17 y todos los productos que acaba de presentar Apple: estas son las especificaciones

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda