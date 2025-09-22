NTN24
Lunes, 22 de septiembre de 2025
Venezuela

¿Qué busca Maduro con los ejercicios de las milicias en Venezuela que provocaron burlas de Trump?

septiembre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Gustavo Tovar, activista de derechos humanos, indicó en La Tarde de NTN24 que estos entrenamientos no son nuevos y se vienen realizando desde hace 15 años.

Videos que circularon durante el fin de semana muestran a civiles venezolanos, incluyendo adultos mayores, realizando entrenamientos militares básicos bajo la supervisión de instructores del régimen de Nicolás Maduro.

Las imágenes muestran a hombres y mujeres de avanzada edad practicando maniobras y manejo de armas para hacerle frente a lo que, según el madurismo, sería una posible invasión por parte de las fuerzas estadounidenses.

Ante ello, el presidente Donald Trump calificó los videos como una "amenaza muy grave" de forma sarcástica. Esto ha llevado a cuestionamientos sobre la verdadera intención del régimen al difundir estas imágenes.

o

Según Tovar, tienen un doble propósito: "atemorizar a la población civil venezolana" y "llamar la atención del pueblo norteamericano".

Sin embargo, Tovar considera que ninguno de estos objetivos ha dado resultados. "La del pueblo norteamericano es un chiste", afirmó, señalando que incluso los críticos de Trump se ríen de estas imágenes.

Asimismo, comparó la situación con conflictos anteriores, argumentando que las fuerzas estadounidenses han enfrentado y vencido a ejércitos mucho mejor preparados en cuestión de días.

Tovar sugiere que estas imágenes podrían estar teniendo el efecto contrario al deseado por el régimen, fortaleciendo la idea de que se trata de "unos narcotraficantes que intentan crear terror" de forma poco efectiva.

Además, considera que esto podría estar proporcionando información valiosa a los servicios de inteligencia estadounidenses.

El activista hizo un llamado a los participantes en estos entrenamientos, instándolos a considerar el futuro del país y a usar sus habilidades para "perseguir a los ladrones, a los corruptos, a los asesinos, a los torturadores" una vez que ocurra un cambio de régimen.

“Los ejercicios militares en Venezuela son un circo”, afirmó.

