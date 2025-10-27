NTN24
Lunes, 27 de octubre de 2025
Lunes, 27 de octubre de 2025
Régimen de Maduro

Maduro anunció la "suspensión inmediata" del acuerdo de gas con Trinidad y Tobago por la presencia de un buque de guerra de EE. UU.

octubre 27, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Buque de guerra de EE. UU. en Trinidad y Tobago - AFP
Buque de guerra de EE. UU. en Trinidad y Tobago - AFP
El cabecilla del régimen de Venezuela anunció la decisión mediante un discurso televisado.

El régimen de Venezuela, en cabeza de Nicolás Maduro, anunció la suspensión de un acuerdo energético con Trinidad y Tobago en represalia a la llegada de un buque de guerra estadounidense para ejercicios militares.

Mediante un discurso televisado, Maduro anunció la "suspensión inmediata" acusando a la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, de transformar a su nación "en un portaaviones del imperio estadounidense contra Venezuela".

"He aprobado la medida cautelar de suspensión inmediata de todos los efectos del acuerdo energético y de todo lo convenido en esa materia. Es una medida cautelar a la cual tengo potestad como presidente y he aprobado y he firmado. ¡Suspendido todo!", dijo.

o

Maduro considera como una "amenaza" las maniobras militares que el país vecino desarrolla junto a Washington con el buque "USS Gravely (DDG-107)", que recientemente atracó en Puerto España el marco del despliegue militar del presidente Donald Trump en el Caribe para combatir carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles atribuido a Maduro.

Antes de confirmarse la determinación, Delcy Rodríguez, quien funge como vicepresidente del régimen, propuso a Maduro que suspenda todos los acuerdos en materia de gas con el vecino país.

o

En respuesta, la primera ministra trinitense dijo: “No somos susceptibles a ningún chantaje por parte de los venezolanos en busca de apoyo político” y subrayó que el futuro de su país “no depende de Venezuela y nunca lo ha hecho”.

Venezuela y Trinidad y Tobago mantenían desde 2015 un importante acuerdo de cooperación en materia de gas.

Temas relacionados:

Régimen de Maduro

Trinidad y Tobago

Acuerdo

Gas

Suspensión

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"EE. UU. apoyará a militares venezolanos que quieran repartirse los US$50 millones por Maduro": excontratista de la CIA

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“No existe una facultad ni constitucional ni legal en Venezuela para privar arbitrariamente a una persona de la nacionalidad”: experta advierte sobre prácticas autoritarias que podría aplicar el régimen de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Así es por dentro el poderoso portaviones Gerald R. Ford que Donald Trump envió al Caribe cerca de Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Trump no quiere simplemente presionar, sino un cambio de régimen": analistas sobre despliegue militar en el Caribe

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La amenaza la representa Maduro y el Cartel De los Soles, no Venezuela": Leopoldo López responde a intento del régimen de retirarle su nacionalidad

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Ni Cuba, ni China: experto revela a "dónde huiría Maduro" si decide dejar el poder en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump (EFE)
Régimen de Maduro

"EE. UU. apoyará a militares venezolanos que quieran repartirse los US$50 millones por Maduro": excontratista de la CIA

Régimen de Maduro | Foto EFE
Nacionalidad

“No existe una facultad ni constitucional ni legal en Venezuela para privar arbitrariamente a una persona de la nacionalidad”: experta advierte sobre prácticas autoritarias que podría aplicar el régimen de Maduro

Luiz Inácio Lula da Silva y Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

"Sería Zapatero en versión brasileña": Héctor Schamis criticó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien se ofreció como mediador entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Nicolás Maduro

Ni Cuba, ni China: experto revela a "dónde huiría Maduro" si decide dejar el poder en Venezuela

USS. Gerald. R. Ford - Foto AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Así es por dentro el poderoso portaviones Gerald R. Ford que Donald Trump envió al Caribe cerca de Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Presidente Donald Trump - Foto EFE
Donald Trump

Trump anuncia que ordenó el envío de dos submarinos nucleares cerca de Rusia

Foto AFP/Flight Radar
Aviones

Plataforma de tráfico aéreo registra sobrevuelo de bombarderos estadounidenses B-52 muy cerca de Venezuela

María Corina Machado/ Donald Trump - Fotos AFP
Donald Trump

"Me dijo que lo está aceptando en mi honor, porque lo merezco": Trump confirma llamada con María Corina Machado tras recibir el Nobel de Paz

Opinión

Ver más
Arturo McFields Dictadura de Maduro

Nicolás Maduro y la estrategia del gran payaso

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Presidente Donald Trump - Foto EFE
Donald Trump

Trump anuncia que ordenó el envío de dos submarinos nucleares cerca de Rusia

Foto AFP/Flight Radar
Aviones

Plataforma de tráfico aéreo registra sobrevuelo de bombarderos estadounidenses B-52 muy cerca de Venezuela

María Corina Machado/ Donald Trump - Fotos AFP
Donald Trump

"Me dijo que lo está aceptando en mi honor, porque lo merezco": Trump confirma llamada con María Corina Machado tras recibir el Nobel de Paz

Karol G/ J Balvin - Fotos EFE/ Bandera de Venezuela - Foto de referencia Canva
Artistas

Venezolano que colaboró con Karol G y J Balvin está cerca de lograr un histórico reconocimiento

Logo de la UFC - AFP
Australia

Asesinan a tiros a exluchador de la UFC que ya había sufrido un intento de asesinato meses atrás

Lionel Messi en derrota del Inter de Miami - Foto AFP
Lionel Messi

Lionel Messi renovó su contrato con el Inter Miami; seguirá en la MLS por varios años

Gustavo Petro, Verónica Alcocer, Nicolás Petro y Armando Benedetti / FOTO: EFE
Petro en Lista Clinton

Estados Unidos incluyó en la lista OFAC al presidente Gustavo Petro, a su esposa, a su hijo y al ministro del Interior de Colombia, citando drogas ilícitas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda