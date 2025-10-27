Maduro anunció la "suspensión inmediata" del acuerdo de gas con Trinidad y Tobago por la presencia de un buque de guerra de EE. UU.

El régimen de Venezuela, en cabeza de Nicolás Maduro, anunció la suspensión de un acuerdo energético con Trinidad y Tobago en represalia a la llegada de un buque de guerra estadounidense para ejercicios militares.

Mediante un discurso televisado, Maduro anunció la "suspensión inmediata" acusando a la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, de transformar a su nación "en un portaaviones del imperio estadounidense contra Venezuela".

"He aprobado la medida cautelar de suspensión inmediata de todos los efectos del acuerdo energético y de todo lo convenido en esa materia. Es una medida cautelar a la cual tengo potestad como presidente y he aprobado y he firmado. ¡Suspendido todo!", dijo.

Maduro considera como una "amenaza" las maniobras militares que el país vecino desarrolla junto a Washington con el buque "USS Gravely (DDG-107)", que recientemente atracó en Puerto España el marco del despliegue militar del presidente Donald Trump en el Caribe para combatir carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles atribuido a Maduro.

Antes de confirmarse la determinación, Delcy Rodríguez, quien funge como vicepresidente del régimen, propuso a Maduro que suspenda todos los acuerdos en materia de gas con el vecino país.

En respuesta, la primera ministra trinitense dijo: “No somos susceptibles a ningún chantaje por parte de los venezolanos en busca de apoyo político” y subrayó que el futuro de su país “no depende de Venezuela y nunca lo ha hecho”.

Venezuela y Trinidad y Tobago mantenían desde 2015 un importante acuerdo de cooperación en materia de gas.