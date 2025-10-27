NTN24
Lunes, 27 de octubre de 2025
Régimen de Maduro

"EE. UU. apoyará a militares venezolanos que quieran repartirse los US$50 millones por Maduro": excontratista de la CIA

octubre 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
En La Noche de NTN24 en análisis con expertos sobre la crisis en el Caribe entre EE. UU. y Venezuela.

La crisis en el Caribe está en un punto álgido. Mientras bombarderos de las Fuerzas Militares de Estados Unidos sobrevuelan cerca de Venezuela, el régimen de Maduro amenaza a opositores y hasta la Iglesia venezolana que lo contradice.

En paralelo a esto, expertos analizan cuál sería el próximo movimiento del Gobierno Trump, que con la lucha contra el narcotráfico como principal argumento, da muestras de interés para dar con el fin de la dictadura chavista.

En La Noche de NTN24 el análisis con expertos de lo que viene en esta crisis en el Caribe que ya cumple varias semanas y que, según muchos, solo terminaría con Maduro fuera del poder.

o

César Paz, agente especial del FBI en retiro, aseguró que el presidente Trump tiene "un marco legal" que le da la posibilidad de realizar una incursión en Venezuela.

"El Título 50 y el Título 10 otorgan al presidente la habilidad de declarar al país en estado de emergencia", añadió.

Asimismo, señaló que, aunque la DEA se demore en "terminar sus investigaciones" sobre Venezuela, "no se olvida".

Por su parte, Ron Aledo, excontratista de la CIA, señaló que no habrá una operación terrestre en territorio venezolano: “EE. UU. Va a apoyar a militares venezolanos que quieran repartirse los 50 millones de dólares para sacarlo o matarlo”.

"EE. UU. no va a invadir Venezuela, lo harán los mismos generales venezolanos", agregó.

Por otro lado, sobre la crisis con Gustavo Petro, presidente de Colombia, Aledo analizó cuál sería la posición de Trump y las acciones que tomaría contra el mandatario colombiano, aliado de Maduro:

"Es posible que, para humillar a Petro, Trump envié algún tipo de ataque aéreo limitado sobre algún laboratorio de drogas”, agregó.

o

Y añadió: "Marco Rubio era senador de la Florida y le prometió a la población venezolana exiliada en Miami que, tan pronto pudiera, él se iba a deshacer del régimen comunista de Maduro, y ahora que es secretario de Estado está cumpliendo la promesa".

Oláguer Chacón, analista internacional especializado en geopolítica, habló sobre la posibilidad de que Estados Unidos ataque a objetivos puntuales como Maduro y miembros de su cúpula.

"Lo que ha dicho Estados Unidos es que la búsqueda es de una estabilidad que elimine este negocio de las drogas y ve directamente al gobierno de Maduro como un responsable, así que el objetivo fundamenta es facilitar ese proceso".

"La idea es facilitar, ayudar, dar esa chispa que genere esa reacción en cadena que conlleven a una transformación profunda de la política venezolana", dijo, reiterando que Estados Unidos no entrará en un conflicto directo con Venezuela.

