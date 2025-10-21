NTN24
Martes, 21 de octubre de 2025
Baltazar Porras

Maduro arremete contra cardenal Porras y lo acusa de conspirar

octubre 21, 2025
Por: Maryorin Méndez
Nicolás Maduro - EFE
El discurso de Porras durante la canonización de JGH y la madre Rendiles fue contundente.

Nicolás Maduro cargó contra el cardenal venezolano Baltasar Porras, de quien dijo "conspiró toda su vida" contra el hoy santo José Gregorio Hernández.

En la víspera de la canonización de José Gregorio Hernández en Roma, Porras ofreció un contundente discurso que resonó en todos los venezolanos.

Desde la Universidad Lateranense, Porras enumeró todos los males que aquejan a los venezolanos, pidió por la liberación de todos los presos políticos y denunció la militarización, la violencia y la corrupción; así como el irrespeto a la voluntad popular en clara referencia al fraude electoral en las presidenciales del 2024.

Como era de esperarse, Maduro respondió el lunes en su programa de televisión que se transmite por VTV.

Lejos de hacerlo en la misma línea del Cardenal, Maduro dijo que el obispo "conspiró toda su vida" para que José Gregorio Hernández no fuera canonizado, pero dijo que "Dios ganó", y finalmente fue declarado santo.

El gobernante dijo que sabe "muchas cosas" y que un día dirá "más".

Los actos de canonización de JGH y Rendiles han sido aprovechados para pedir la liberación de los casi 900 presos políticos que hay en Venezuela, así como el regreso a la libertad.

