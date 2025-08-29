"Petro cae en un juego peligroso tratando de seguirle a Maduro esa pantomima de mostrarse como el gran luchador contra el narcotráfico": Efraín Cepeda, expresidente del Congreso de Colombia

Efraín Cepeda, expresidente del Congreso de Colombia, habló en NTN24 sobre la orden del presidente Gustavo Petro de enviar a unos 25.000 soldados a zona fronteriza con Venezuela en el Catatumbo.

“Realmente lo que veo en el régimen venezolano es una farsa. Fingen que combaten el narcotráfico, presionados por los buques norteamericanos que están allí en el mar cerca de Venezuela”, consideró el entrevistado.

Posteriormente, sostuvo: “El cartel de los Soles está documentado en los tribunales de Estados Unidos. Petro cae en un juego peligroso tratando de seguirle a Maduro esa pantomima que se muestra como el gran luchador contra el narcotráfico, todo lo contrario, lo ha permitido (...) Para nadie es un secreto que Maduro en sus fronteras protege al ELN y otros grupos armados colombianos”.

El pasado jueves, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó la militarización de la frontera del Catatumbo con el lado venezolano, según dijo, “para lograr reducir al máximo las fuerzas de la mafia”.

Por otro lado, el gobernante indicó que ordenó al Ejército de Colombia “ampliar el número de efectivos en el Catatumbo colombiano”.

“Tenemos 25.000 soldados en la zona. No es la tierra la que le gana a la mafia, es la coordinación entre los dos estados quien lo logra”, dijo Petro en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El anuncio del jefe de Estado tiene lugar días después de hablarse de una zona binacional en conjunto con el régimen de Nicolás Maduro en la zona fronteriza de Colombia con Venezuela.

Creada de manera oficial mediante un memorando de entendimiento, que fue firmado por representantes de ambas naciones en Caracas, la zona se estableció en los estados de Táchira y Zulia –por el lado de Venezuela– y Norte de Santander -en Colombia-, según precisó el gobierno colombiano.

Las acciones de ambos países ocurren en momentos en los que el Gobierno de Estados Unidos adelanta un importante despliegue naval en el Caribe para combatir los cárteles de la droga de la región, incluido el denominado Cartel de los Soles.