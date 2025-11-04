"Una completa locura lo que juega la selección de Oswaldo Vizcarrondo": así reaccionó el mundo del fútbol a histórica goleada de la Vinotinto a Inglaterra en Mundial Sub-17

La selección venezolana Sub-17 de fútbol deleitó a sus fanáticos con la contundente e histórica victoria que obtuvo, en el debut del Mundial de la categoría que se cumple en Qatar, por 3 a 0 ante Inglaterra. Su actuación fue ampliamente aplaudida por la prensa y en redes.

“Triunfo histórico. Venezuela arranca su camino en el Mundial Sub-17 con una goleada a Inglaterra. Una completa locura lo que juega la selección de Oswaldo Vizcarrondo”, expresó por ejemplo el reconocido comentador del balompié venezolano conocido como Peseteiro.

En redes, precisamente a una pregunta sobre el rendimiento de la juvenil Vinotinto, un hincha expresó: “Me vi el partido completo y juegan muy pero muy bien, tienen mucha visión y comprensión del juego y se combinan de memoria, yo les doy 10 puntos”.

“Excelente, nunca se cansaron. No como los mayores de la Vinotinto. Tenemos el relevo asegurado. No los inflen mucho, porque después se pierden”, escribió otro hincha.

Los goles de Venezuela, además, fueron de enorme factura producto de remates de media distancia que penetraron el área rival.

Tras su victoria Venezuela se ubicó segunda del Grupo E del Mundial, con los mismos puntos de Egipto que venció 4 a 1 a la selección de Haití en su debut.

En otro partido del torneo, las selecciones Sub-17 de Alemania y Colombia debutaron este martes en el Mundial en un entretenido partido que se saldó con un empate a un gol.

Los goles del encuentro llenaron de emoción a los fanáticos debido a que uno fue marcado en tan solo 15 segundos y el otro fue un poderoso remate de media distancia.

Alemania fue el equipo que se fue adelante en el marcador con un sorpresivo tanto en la primera jugada del partido. El gol lo anotó Toni Langsteiner quien aprovechó un pase que vino desde el costado por parte de uno de sus compañeros de selección.

No obstante, ese fue el único tanto que marcó Alemania, y la Tricolor fue capaz de empatar un partido que se antojaba cuesta arriba.

El gol de la igualdad para los cafeteros llegó mediante los guayos del atacante Juan José Cataño cuando el reloj marcaba el minuto 57 del partido. El mediocampista, que milita en el Envigado de Colombia, remató de media distancia luego de una serie de rebotes. El disparó batió al portero alemán y le dio un merecido punto en su debut a la Tricolor.

Con el empate Colombia se queda en el segundo lugar del grupo, con los mismos puntos de Alemania, detrás de Corea del Norte que sumó de a tres tras golear a su similar de El Salvador por 5 a 0.