Sábado, 18 de octubre de 2025
Nicolás Maduro

Maduro dice que se completó la activación del plan de defensa en toda Venezuela ante la “amenaza” de Estados Unidos

octubre 18, 2025
Por: Redacción NTN24
Los ejercicios militares que se hicieron la madrugada de este sábado fueron en Guárico, Cojedes, Barinas y Portuguesa.

Este sábado, el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, dijo que completó el plan de defensa en el país ante las “amenazas” de Estados Unidos.

Maduro aseguró que se completó la activación de las zonas de defensa en el país, que hacen parte de su plan “Independencia 200”.

El líder del régimen explicó: “Hoy completamos todas las zonas de defensa integral del país, todos los estados”.

“Vamos pues, en perfecta unión nacional, en la unión de todos los venezolanos que amamos nuestra tierra, que amamos nuestra patria (…) y que deseamos seguir ganando por el camino de la paz”, añadió en un video publicado en Telegram.

Este viernes, Maduro informó de la activación del plan “Independencia 200”, anunciado en septiembre, en varios estados del país como Mérida y Trujillo.

De manera progresiva, la semana pasada se empezó a implementar este plan en decenas de regiones, en su mayoría costeras.

Los ejercicios militares que se hicieron la madrugada de este sábado fueron en Guárico, Cojedes, Barinas y Portuguesa.

El jueves, Maduro afirmó que el mando político y militar de Venezuela está “más unido que nunca” para la “defensa de la patria”.

Esto se da en medio de la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela por el despliegue militar estadounidense que se dio en agosto y el derribamiento de narcolanchas en aguas en la costa venezolana de las últimas semanas.

Ante esto, Maduro ordenó ejercicios militares por estados con miles de efectivos, concentrándose en fronteras.

En medio de las tensiones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hace unos días, que estaría considerando autorizar a la CIA para que opere dentro de Venezuela.

El líder del régimen venezolano rechazó las declaraciones del republicano, diciendo: “No a los golpes de Estado dados por la CIA, que nos recuerda tanto a los 30.000 desaparecidos en los golpes de Estado contra Argentina, al golpe de Estado de Pinochet y los 5.000 jóvenes asesinados y desaparecidos”.

Y añadió: "¡Hasta cuándo golpes de Estado de la CIA! América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia".

