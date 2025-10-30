NTN24
Jueves, 30 de octubre de 2025
Jueves, 30 de octubre de 2025
Régimen de Maduro

"Maduro es un mal tipo que está arruinando a la gente de Venezuela": legislador demócrata critica políticas de Biden respecto al régimen

octubre 30, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: El Informativo
Mark Warner arremetió a su vez en una rueda de prensa contra el proceder del presidente Trump respecto a los ataques a presuntas narcolanchas en el Caribe.

El líder demócrata de la minoría en el Comité de Inteligencia del Senado estadounidense, Mark Warner, dijo que "Maduro es un mal tipo que está arruinando a la gente de Venezuela", durante una rueda de prensa.

El legislador reconoció también la incapacidad de la administración anterior, la de Joe Biden, a la hora de actuar contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, contra el que el ahora Gobierno republicano de Donald Trump ha arremetido constantemente.

o

Esta es la primera vez que surgen voces críticas dentro del mismo partido Demócrata sobre las políticas de Biden respecto a Venezuela. Y es que Warner aseguró que el exmandatario debió haber ejercido "mucha más presión" para sacar a Maduro del poder.

Warner arremetió también contra el presidente Trump, pues en las últimas horas se conoció que la Casa Blanca informó a legisladores republicanos de los ataques a narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, algo que no ha sentado bien en los círculos demócratas cuyos senadores no fueron notificados.

"Simplemente te diré algo... me gustaría que el Gobierno americano durante la administración del presidente Biden hubiera puesto mucha más presión cuando el pueblo de Venezuela, en movimiento enorme y valiente votaron con unos números asombrosos más del 65%, la salida de Nicolás Maduro", consideró Warner.

o

En las elecciones presidenciales del año pasado en Venezuela, cabe recordar, la oposición y varios organismos electorales denunciaron fraude electoral luego de que se anunciara que Maduro había ganado las elecciones, aunque la oposición, liderada por la Nobel de Paz, María Corina Machado, demostrara que el gobernante electo había sido Edmundo González.

"Creo que ahí perdimos una oportunidad (...) no sé cuál es el objetivo final del operativo actual. Maduro es un mal tipo, está arruinando a la gente de Venezuela", prosiguió Warner.

Asimismo, el demócrata estuvo en línea con lo que sus compañeros de partido consideran acerca de los ataques del Departamento de Guerra estadounidense a presuntas narcolanchas en aguas internacionales del Caribe, que a la fecha han dejado un saldo de más de 60 muertos.

"Lo que hizo la administración en las últimas 24 horas es dañar la seguridad nacional. Ayer se entregó un ‘briefing’ de seguridad solo para senadores republicanos. Era sobre los ataques de Estados Unidos a embarcaciones en el Caribe. Compartieron justificaciones legales, pero no las compartieron con el Congreso ni con el Senado, tan solo con un partido político", denunció Warner.

Para el funcionario estadounidense no es esa la manera en cómo debería funcionar "el sistema ni la seguridad nacional".

o

"En cualquier administración alguien habría sido despedido por hacer algo así. Algo así se debe compartir no solo con los senadores republicanos, ni si quiera solo con los que estamos en el Comité de Inteligencia, sino con todos los miembros del senado de Estados Unidos. es lo que se merece el pueblo americano", aseveró.

Temas relacionados:

Régimen de Maduro

Despliegue militar de Estados Unidos

Demócratas

Joe Biden

Críticas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Lo que hemos visto aquí es un baño de sangre”: director de Human Rigths Watch en Brasil cuestionó megaoperativo policial en Río de Janeiro que terminó con más de 100 muertos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Brasil se está volviendo un narcoestado y Lula no quiere clasificar a los grupos criminales como organizaciones terroristas”: diputado brasileño Marcel Van Hattem

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Maduro es un mal tipo que está arruinando a la gente de Venezuela": legislador demócrata critica políticas de Biden respecto al régimen

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Sobreviviente a ataque contra semisumergible es exconvicto, reincidió y salió libre: ¿qué revela su caso?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Gerente de Amnistía Internacional Venezuela, Manuel Finol, fue puesto en libertad tras haber sido detenido por el régimen de Nicolás Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Lo que hay detrás de uno de los sobrevivientes a los ataques a narcolanchas en el Pacífico: ya había sido condenado en EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro - EFE
Venezuela

Maduro arremetió contra la primera ministra de Trinidad y Tobago y la calificó de "alcahueta" con EE. UU.

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

Revelan audaz plan propuesto al piloto de Maduro para entregarlo a EE. UU. y resurgen las dudas sobre la posibilidad de "traición" al líder del régimen

Guerrilla del ELN - Foto: EFE
ELN

Las terroríficas prácticas que sigue utilizando el grupo criminal ELN: anunció un "juicio revolucionario" contra cuatro secuestrados

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4
Huracán Melissa

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4

Bombarderos B1 de EE.UU. | Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Exasesor de Seguridad de la Casa Blanca explica qué hacían los dos bombarderos B1 de EE. UU. a pocos kilómetros de la costa venezolana

Más de Actualidad

Ver más
Aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá (EFE)
Aeropuertos

Aeronáutica Civil de Colombia reporta que el aeropuerto El Dorado presentará demoras en la operación aérea: esta es la razón

El presidente de Argentina, Javier Milei - EFE
Elecciones Legislativas

¿Qué significa para el presidente Javier Milei el resultado de las elecciones legislativas de Argentina?

Colombianos liberados por el régimen de Maduro / FOTO: EFE
Colombianos

Primeras imágenes y declaraciones de los colombianos liberados por el régimen de Maduro: “gracias a todos”

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Argentina, Ecuador, Paraguay y Costa Rica dan portazo histórico a dictadura de Cuba

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Cadena perpetua

Cadena perpetua para excarabinero que golpeó hasta la muerte a su pareja venezolana en Chile

James Rodríguez | Foto: EFE
James Rodríguez

Técnico de Club León confirmó que James Rodríguez le dijo que el de 2026 será su último mundial

Aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá (EFE)
Aeropuertos

Aeronáutica Civil de Colombia reporta que el aeropuerto El Dorado presentará demoras en la operación aérea: esta es la razón

Tarjeta verde en el Mundial Sub-20 / FOTO: EFE
Mundial Sub 20

Así funciona la "Tarjeta Verde" en el Mundial Sub-20 que se juega en Chile; es el reemplazo del VAR

El presidente de Argentina, Javier Milei - EFE
Elecciones Legislativas

¿Qué significa para el presidente Javier Milei el resultado de las elecciones legislativas de Argentina?

Colombianos liberados por el régimen de Maduro / FOTO: EFE
Colombianos

Primeras imágenes y declaraciones de los colombianos liberados por el régimen de Maduro: “gracias a todos”

José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles son oficialmente santos de la Iglesia Católica - Foto AFP
Santos

José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles son oficialmente santos de la Iglesia Católica

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda