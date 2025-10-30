"Maduro es un mal tipo que está arruinando a la gente de Venezuela": legislador demócrata critica políticas de Biden respecto al régimen

El líder demócrata de la minoría en el Comité de Inteligencia del Senado estadounidense, Mark Warner, dijo que "Maduro es un mal tipo que está arruinando a la gente de Venezuela", durante una rueda de prensa.

El legislador reconoció también la incapacidad de la administración anterior, la de Joe Biden, a la hora de actuar contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, contra el que el ahora Gobierno republicano de Donald Trump ha arremetido constantemente.

Esta es la primera vez que surgen voces críticas dentro del mismo partido Demócrata sobre las políticas de Biden respecto a Venezuela. Y es que Warner aseguró que el exmandatario debió haber ejercido "mucha más presión" para sacar a Maduro del poder.

Warner arremetió también contra el presidente Trump, pues en las últimas horas se conoció que la Casa Blanca informó a legisladores republicanos de los ataques a narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, algo que no ha sentado bien en los círculos demócratas cuyos senadores no fueron notificados.

"Simplemente te diré algo... me gustaría que el Gobierno americano durante la administración del presidente Biden hubiera puesto mucha más presión cuando el pueblo de Venezuela, en movimiento enorme y valiente votaron con unos números asombrosos más del 65%, la salida de Nicolás Maduro", consideró Warner.

En las elecciones presidenciales del año pasado en Venezuela, cabe recordar, la oposición y varios organismos electorales denunciaron fraude electoral luego de que se anunciara que Maduro había ganado las elecciones, aunque la oposición, liderada por la Nobel de Paz, María Corina Machado, demostrara que el gobernante electo había sido Edmundo González.

"Creo que ahí perdimos una oportunidad (...) no sé cuál es el objetivo final del operativo actual. Maduro es un mal tipo, está arruinando a la gente de Venezuela", prosiguió Warner.

Asimismo, el demócrata estuvo en línea con lo que sus compañeros de partido consideran acerca de los ataques del Departamento de Guerra estadounidense a presuntas narcolanchas en aguas internacionales del Caribe, que a la fecha han dejado un saldo de más de 60 muertos.

"Lo que hizo la administración en las últimas 24 horas es dañar la seguridad nacional. Ayer se entregó un ‘briefing’ de seguridad solo para senadores republicanos. Era sobre los ataques de Estados Unidos a embarcaciones en el Caribe. Compartieron justificaciones legales, pero no las compartieron con el Congreso ni con el Senado, tan solo con un partido político", denunció Warner.

Para el funcionario estadounidense no es esa la manera en cómo debería funcionar "el sistema ni la seguridad nacional".

"En cualquier administración alguien habría sido despedido por hacer algo así. Algo así se debe compartir no solo con los senadores republicanos, ni si quiera solo con los que estamos en el Comité de Inteligencia, sino con todos los miembros del senado de Estados Unidos. es lo que se merece el pueblo americano", aseveró.