Maduro ofreció a Estados Unidos petróleo venezolano "cuando quieran, donde quieran y como quieran" y afirmó que Trump lo llamó "presidente"

Nicolás Maduro, cabeza del régimen venezolano, habló en una entrevista que fue filmada el día de Nochevieja sobre Estados Unidos al que definió, mientras caminaba con el periodista por una zona militarizada de Caracas, como un “país amigo”.

Maduro, en la conversación con su entrevistador, propuso conversaciones vinculadas a la lucha contra el narcotráfico y ofreció a las empresas estadounidenses acceso al petróleo venezolano.

"Hay que empezar a conversar en serio, con datos en la mano. El gobierno de Estados Unidos lo sabe, porque se lo hemos dicho a muchos de sus voceros, que, si quieren conversar seriamente sobre un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos. Que, si quieren petróleo de Venezuela, está lista Venezuela para inversiones estadounidenses como con Chevron, cuando quieran, donde quieran y como quieran", afirmó.

Señaló que cuando él y Trump hablaron por última vez en noviembre, el presidente estadounidense lo reconoció y lo llamó "señor presidente".

"Al pueblo de Estados Unidos le digo lo que le he venido diciendo, aquí en Venezuela tienen un país hermano (...), un gobierno amigo", insistió durante la entrevista que tuvo un segundo momento al interior de un automóvil.

Maduro se puso al volante de un coche con el periodista en el asiento del copiloto y su esposa, Cilia Flores, en la parte trasera, un gesto que los comentaristas interpretaron como un intento de proyectar confianza ante los temores de un ataque de Estados Unidos.

Trump, cabe recordar, ha acusado ha Maduro de estar en el poder de forma ilegítima y de dirigir un narcoestado bajo el denominado Cartel de los Soles.

Maduro ha negado sus vínculos con el crimen y afirma que Estados Unidos busca derrocarlo para hacerse con el control de las vastas reservas de petróleo y los yacimientos de minerales de tierras raras de Venezuela.

El Gobierno de Trump ha estado sopesando opciones relacionadas con Venezuela para combatir lo que ha retratado como el papel de Nicolás Maduro en el suministro de drogas ilegales que han matado a estadounidenses.

Hasta ahora, las fuerzas estadounidenses en la región se han centrado en operaciones antinarcóticos.

Desde septiembre, las tropas estadounidenses han llevado a cabo más de dos docenas de ataques contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, en los que han muerto alrededor de 100 personas.

La semana pasada Trump, además, confirmó que Estados Unidos había atacado en Venezuela una zona portuaria de donde salen barcos cargados con drogas en lo que es la primera acción por tierra de Washington en el país sudamericano.