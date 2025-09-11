Maduro increpó a sus seguidores a "definirse y prepararse" con las armas: "Dudar es traición"

Nicolás Maduro reunió este jueves en el Teatro Municipal de Caracas a los militantes del Psuv, en momentos de tensión con Estados Unidos que desplegó militares en el Caribe con la promesa de combatir al Cartel de los Soles, ahora declarado "grupo terrorista".

Maduro ofreció un discurso en la clausura de la Plenaria Extraordinaria del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y del IV Congreso de la Juventud Socialista, a los que además convocó a "una jornada de debate y consulta los días 13 y 14 de septiembre".

Maduro emplazó a sus seguidores definirse y prepararse con las armas para lo que califica como una amenaza de invasión por parte de Estados Unidos.

"Este partido de gobierno popular está obligado a prepararse estructuralmente para, junto a la nación venezolana, pasar a la lucha armada si fuese necesario, para defender esta tierra, nuestro pueblo y hacer valer nuestra historia de dignidad", dijo.

"Cada quien que se defina. Los que piden invasión que salgan a la calle a pedirla y nosotros prepararnos ante máxima presión, máxima unión , sin vacilación, dudar es traición".

Además dijo que el Psuv tendrá que "pasar a formas de lucha armada si Venezuela es agredida militarmente por el imperialismo norteamericano".

Maduro encabezó en la madrugada de este jueves el inicio de la llamada "Operación Independencia 200", con despliegue de militares en 284 "frentes de batalla" en todo el país.

El gobernante dijo que vigilarán 260 mil calles en 47.000 comunidades del país para "pasar a la lucha armada en el momento que haga falta".

"Qué ley internacional le da la facultad al imperio norteamericano para amenazar a los pueblos del mundo para amenazar a Venezuela? Con nosotros se equivocaron, somos un pueblo pacífico, noble, amistoso, integracionistas, pero también somos un pueblo fiero, guerrero, el pueblo que libertó a todo un continente", apuntó Maduro.