Medios "ubican" el sitio de la explosión atribuida a EE.UU. en la Alta Guajira venezolana

Varios medios, entre ellos NBC y en Venezuela uno afín al chavismo llamado "La Tabla", coinciden en que la explosión en un "almacén" ubicado en la Alta Guajira, al occidente de Venezuela, habría correspondido al ataque reportado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Aunque en principio se pensó que la explosión de una fábrica de productos químicos en el municipio San Francisco del Zulia, el 23 de diciembre, sería la correspondiente al ataque referido por Trump, la empresa emitió dos comunicados en los que condenaba categóricamente la teoría de que se tratara de un laboratorio de drogas y dijo además que se trató de un incidente laboral.

En Venezuela, el chavismo no hizo referencia alguna a la explosión ni tampoco a las referencias de Trump.

Este jueves, el medio afín al chavismo "La Tabla", dio una información similar a la de NBC en la que ubica en La Guajira el blanco de ataque de Estados Unidos.

La explosión habría ocurrido el 18 de diciembre.

El portal asegura haber geolocalizado el punto del golpe entre Puerto López (Colombia) y la comunidad de Poshoure (Zulia), y lo vincula con un corredor histórico de contrabando y narcotráfico.

"El cruce de datos oficiales, operativos antidrogas recientes e inteligencia de fuentes abiertas y reservadas permite ubicar con precisión el blanco del ataque militar estadounidense en Venezuela: una franja costera en el límite entre Colombia y Venezuela, específicamente en el sector occidental del Golfo de Venezuela, entre Puerto López (Colombia) y la comunidad de Poshoure (estado Zulia)".

Añadió que "este punto no es aleatorio; responde a un patrón histórico de tráfico ilícito y a evidencias documentadas de embarques de cocaína en los últimos meses".

Donald Trump anunció que fuerzas estadounidenses habían atacado "la zona del muelle donde cargan los barcos con drogas" en Venezuela, refiriéndose a una "gran instalación".

Reuters reportó que ese anuncio "validó reportes previos" del New York Times sobre un ataque con drones ejecutado por la CIA contra una instalación portuaria venezolana, descrita como un muelle usado para "almacenar y embarcar narcóticos".

Puerto López fue un "puerto libre" de contrabando desmantelado en 1954 por una operación de la Armada colombiana.